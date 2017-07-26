Телерадиокомпания «Новый Век» достигла договоренности о показе прямых трансляций всех матчей сезона премьер-лиги футбольного клуба «Рубин».



Напомним, футбольный сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) состоит из 30 матчей. Это означает, что ТНВ в прямой трансляции покажет не только домашние игры ФК «Рубин», проходящие на домашнем стадионе «Казань-арена», но и выездные матчи татарстанской команды.

Первую такую трансляцию ТНВ уже провел - 16 июля состоялась первая игра «Рубина» в новом сезоне. В этой игре казанцы на поле «Казань-арены» проиграли футболистам «Краснодара» со счетом 1:2.

Трансляция ТНВ всех матчей «Рубина» будет осуществляться впервые за последние десять лет. Футбольный клуб выкупил сублицензию у «Матч ТВ», которому в свою очередь перешли права на чемпионат России от «НТВ-Плюс».

В репортажах с матчей с участием «Рубина» предполагаются организация предматчевых студий, интервью в прямом эфире с авторитетными экспертами и разбор самых интересных игровых моментов.

Договор не предусматривает онлайн-трансляцию. Показ игр разрешен только на телеканале и только на территории Республики Татарстан.

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