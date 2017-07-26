Можно ли предсказать ребенку звездное будущее? Чем можно завлечь детей на концерт классической музыки? Об этом наша беседа с известным педагогом, преподавателем средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории Юлией Виват. Кстати, Виват - это не псевдоним, а настоящая фамилия Юлии Юрьевны.



- Юлия Юрьевна, когда родители приводят к вам ребенка с требованием «Сделайте из него звезду!», что вы им отвечаете?

- Действительно, у некоторых родителей амбиции не всегда оправданные. Но я никогда не обманываю. Если родители адекватные, то они все воспринимают нормально. Объясняю родителям: если вам кто-то скажет, что ребенка ждет звездное будущее или, наоборот, что у него нет никаких перспектив, не верьте! Точных прогнозов строить невозможно. Да, бывает, что у малыша с рождения идеальный слух. Но если нет, то это совсем не значит, что дорога в музыку закрыта.

Музыкальный слух развивается, просто кому-то для этого надо меньше времени, а кому-то больше. Дети же все разные: у них разная скорость восприятия информации, темперамент, моторика…

- А вы строгий педагог?

- Я педагог не кричащий. Это плюс. А без требовательности ничего не получится, у нас же профессиональное обучение. Но к каждому ребенку нужен особый подход, потому что у каждого свой характер. И возраст имеет значение - одно дело, когда ученику 5 лет, а другое дело - когда 15.

- Как современных детей заинтересовать классической музыкой?

- Это сложная задача. Чтобы зрители, особенно дети, пришли в концертный зал, надо музыку подавать оригинально, зрелищно. Это могут быть театрализованные номера с интригующим сюжетом, известными героями, песочная анимация, видеоинсталляции, поэзия… Объединить все жанры в одну программу - очень трудоемкая работа. Например, камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова проводил цикл детского абонемента «Музыкальный детектив».

Темой одного из концертов стало загадочное убийство известного композитора Жан-Мари Леклера. У нас легендарный комиссар Мегрэ попадал в прошлое, чтобы расследовать тайну гибели музыканта. Чтобы передать стиль французского детектива, я специально прочитала пару романов Жоржа Сименона. Дети и родители вместе с Мегрэ разгадывали логические загадки и в то же время знакомились с творчеством композитора, его эпохой.

- Вы автор не только креативных сценариев музыкальных представлений и «реалити-шоу» с оркестром, но и цикла детских рассказов «Лесная школа» и повести «Мяука». Почувствовали вкус к писательству?

- Я графоман, люблю сочинять с детства. Идея «Мяуки» появилась давно. Книга была написана 8 лет назад, просто она так долго «отлеживалась». Потом шла серьезная редакторская работа, чтобы в тексте, как в музыкальном произведении, не было ни одной лишней ноты.

- Повесть сказочная, но основана она на историческом факте…

- Да, в XVIII веке императрица Екатерина Великая повелела привезти из Казани в Зимний дворец Санкт-Петербурга котов-мышеловов, чтобы они ловили грызунов. И вот на фоне этих реальных исторических событий разворачивается история семьи кота казанского Музиля, призванного на государственную службу. Приключения кошек и мышек начинаются в Казани, продолжаются в Санкт-Петербурге. Это история про отношения родителей и детей, братьев и сестер, о том, что такое дружба, ответственность.

- Юлия Юрьевна, есть задумки новых книг?

- Идей много, но, к сожалению, на все не хватает времени…

Наша справка

Юлия Виват - скрипачка, играла в оркестрах филармонии, оперного театра, в казанском камерном оркестре La Primavera. Заведующая отделением струнных инструментов средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова, заслуженный учитель РТ. В этом году отмечает 30 лет творческой и преподавательской деятельности.