Самый большой Сабантуй в мире, ставший в этом году межнациональным, прошел 22 июля в московском музее-заповеднике «Коломенское». Более 200 тысяч москвичей и гостей города, официальные делегации, послы зарубежных стран, представители органов государственной власти и общественные деятели стали участниками этого яркого масштабного мероприятия в столице России.

Традиционная программа Сабантуя в этом году была значительно расширена. Водное шоу на флайбордах, праздничная регата на шестивесельных шлюпках, квест по территории музея-заповедника - нововведения пришлись гостям по душе. На концертных площадках до самого вечера выступали артисты и творческие коллективы Москвы, Татарстана, Башкортостана и других регионов. Взрослые и дети принимали участие в многочисленных играх и состязаниях, пели и танцевали, а некоторые устраивали импровизированные выступления. Который год подряд в центре внимания посетителей праздника автомобиль «КАМАЗ» - участник ралли «Дакар». А татарская и башкирская этнофольклорные деревни неизменно привлекают посетителей национальными песнями, танцами, народными забавами и кулинарными шедеврами. На борцовском майдане встречались сильнейшие батыры страны, претендуя на главный приз соревнований - автомобиль. Его обладателем по итогам состязаний стал представитель Нижегородской области Ильшат Нуриманов.

Сабантуй в Москве - это межнациональный праздник, у которого нет границ. Как отметил в своем приветственном слове председатель оргкомитета общегородского праздника «Сабантуй-2017», руководитель региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы» Фарит Фарисов, «сегодня Сабантуй проходит от моря Белого до моря Черного, и везде под одним знаком: народы России едины и неделимы», передает пресс-служба региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем выступлении поблагодарил организаторов праздника и передал слова поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина. «В Москве

Сабантуй с каждым годом набирает все большую популярность, притягивает зажигательными песнями и танцами, увлекательными спортивными играми, уникальными изделиями мастеров народных художественных промыслов и конечно же вкусными национальными блюдами. Сабантуй имеет множество достоинств, главное из которых - атмосфера добра и дружбы», - говорится в обращении.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников назвал Сабантуй уникальным событием для Москвы: «Каждый год мы встречаемся в парке «Коломенское» и отмечаем Сабантуй. Поздравляю с этим уникальным праздником».

Для большинства гостей встречи на этом ежегодном празднике на просторах музея-заповедника «Коломенское» стали доброй традицией. «Благодаря организаторам Сабантуя десятки тысяч татар вновь и вновь встречаются, хотя не видят друг друга месяцами или даже годами. Наши дети растут в городе, а Сабантуй дает им возможность увидеть быт своих предков, познать многообразие культурных традиций», - делится своими впечатлениями президент Татарской местной национально-культурной автономии ЮАО Москвы Эльмира Юсупзянова.

«Для гостей мероприятия со стороны организаторов были созданы все условия для отдыха: не зафиксировано ни одного правонарушения», - отметил директор Татарского культурного центра г. Москвы Анвер Хусаинов. Доброжелательная атмосфера, отсутствие алкоголя действительно делают этот праздник по-настоящему семейным. Для детей организованы специальные площадки с играми и конкурсами для любого возраста, в то время как родители могут помериться силой и ловкостью в народных состязаниях.

«Пока жив Сабантуй - будет жить и великая многонациональная, многоязычная Россия, жить в мире и согласии, крепчать год от года, у нас в этом уверенность твердая», - отметил в своем выступлении Фарид Мухаметшин и зачитал приветствие от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. «Всюду, где проживают татары, празднование Сабантуя неизменно связано с обращением к нашим общим национальным истокам, самобытным традициям. Отрадно, что сегодня он стал местом взаимодействия и взаимообогащения культур, где можно познакомиться с богатым духовно-культурным наследием татарского народа», - говорится в обращении.

Рушан хазрат Аббясов передал слова приветствия с пожеланиями мира и благополучия от председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Отрадно, что свое внимание мероприятию уделили люди, чьи подвиги достойны уважения: боевой генерал, Герой России, председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, Герой России, главнокомандующий Военно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Собравшимися был отмечен высокий уровень проведения праздника, прозвучали слова благодарности в адрес организаторов мероприятия - правительства Москвы, Полномочного представительства РТ в РФ, Полномочного представительства РБ при Президенте РФ, Татарской национально-культурной автономии г. Москвы, администрации Набережных Челнов, Московского историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское».

Символично на просторах музея-заповедника «Коломенское» прозвучала любимая многими поколениями песня о Москве «Лучший город земли», исполненная народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым в сопровождении симфонического оркестра Татарской национально-культурной автономии г. Москвы. Ведь самый большой Сабантуй в мире проходит именно в многонациональной столице России.