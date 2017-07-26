В сентябре 2017 года завершится программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, бесплатная приватизация в этом году стала бессрочной, а в сфере строительства долевого жилья будет действовать закон о компенсационном фонде, ужесточающий требования к застройщикам, а также новые правила, которые не позволят обманывать вкладчиков.



Об этих и других законопроектах на встрече с журналистами рассказал депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин. Он подвел некоторые итоги работы Госдумы.

За весеннюю сессию депутатами было принято 225 федеральных законов. С начала работы Госдумы нового созыва - 470.

- Мы стали детально прорабатывать любую инициативу - неважно, от правительства, наших коллег или третьих субъектов, и это дает качественный результат, - заявил Александр Сидякин.

По словам депутата, в законопроекты, принятые в весеннюю сессию, входит большой блок, связанный с посланием Президента страны Федеральному Собранию. Это работа в сфере денежной политики, формирования бюджета, здравоохранения и обороны.

Особо отметил Сидякин законопроект о возможности лишения гражданства террористов, а также возможности упрощенного порядка получения украинцами гражданства России без справок от украинского государства. Если закон примут, жителям Украины достаточно будет письменно заверить свое согласие о принятии гражданства РФ.

Проблема обманутых дольщиков в России в целом и в Татарстане в частности должна решиться за пять ближайших лет, заявил Александр Сидякин. Поспособствовать этому может законопроект о компенсационном фонде для участников долевого строительства.

- Сегодня в стране более тысячи объектов-долгостроев и почти 150 тысяч семей обманутых дольщиков, - заявил Александр Сидякин. - В нашей республике 29 объектов и более 6 тысяч человек. Если раньше застройщики могли страховать риски в страховых компаниях или обществах взаимного страхования, а при банкротстве тянули за собой и аффилированных «страховщиков», как это было с «Фоном» и «Свеем», то с принятием нового закона они сделать этого не смогут. Все страхования рисков - только через компенсационный фонд. Теперь 1,2 процента от всех сделок, которые будут заключаться по долевому строительству, станут перечисляться в государственный некоммерческий фонд. Все платежи по страховым компаниям исчезают, проблемные объекты, которые будут возникать в будущем, станут достраиваться из средств фонда.

Это не единственные новшества для застройщиков. Новые правила будут действовать не только в части отчислений, но и в плане требований. Отныне строительные фирмы не смогут беспрепятственно начать работу над одним объектом, не завершив предыдущего. Для этого им понадобится создавать отдельное юрлицо. Новые поправки должны вступить в силу через полгода. Благодаря новому закону в Татарстане планируют за пять лет сдать все дома обманутых дольщиков, а программу по переселению из аварийного жилья завершить 1 сентября 2017 года.