В Казани 28 и 29 июля будет проходить фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж».



В связи с этим с 9.00 28 июля до 6.00 30 июля будет ограничено движение транспортных средств по ул. Гоголя (от ул. Горького до ул. Щапова), по ул. Щапова (от ул. Гоголя до ул. Муштари), по ул. Муштари (от ул. Горького до ул. Щапова). На этот период участки дорог станут пешеходными, сообщает kzn.ru.

В этот же период будут закрыты парковки в зоне №112 по нечетной стороне ул. Гоголя (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова) и в зоне №114 по обеим сторонам ул. Муштари (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Щапова).