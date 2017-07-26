Мы продолжаем знакомить читателей «Казанских ведомостей» с делегатами и гостями съезда и задаем им вопрос: «Чего вы ждете от предстоящего форума?»



Гриф Хайруллин, профессор университета «Туран», председатель Алматинского областного общества татарской и башкирской культуры (Казахстан):

- Надеюсь, что предстоящий съезд станет одной из самых деловых, практически значимых встреч представителей татарского народа. Самой актуальной для татар сегодня является проблема сохранения народа в качестве единой этнической нации.

Есть ли будущее у татарского народа или ему суждено повторить судьбу тех десятков тысяч народов, которые исчезли с лица земли? Какие вопросы истории, языка, культуры необходимо решить со всей ответственностью в эпоху глобализации, чтобы татарский народ сохранился в будущем как нация в этническом смысле? Полагаю, что и на этом съезде мы будем искать ответы на такие вопросы.