Десятая, юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 4 по 6 августа.



По установившейся традиции ярмарка проводится на территории заповедной части города, в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и центральных улиц в исторической части Елабуги.

Гостей ярмарки ждут выступления артистов, фольклорных и цирковых коллективов. В «Городе мастеров» будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками. На ярмарку привезут продукцию сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления. Здесь будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое, сообщает Елабужский государственный музей-заповедник.

В рамках Спасской ярмарки пройдет X Всероссийский фестиваль колокольного звона. На протяжении всех дней работы ярмарки можно будет наслаждаться волшебным звоном елабужских колоколов. На ежегодный фестиваль в Елабугу приезжают лучшие мастера колокольного искусства со всей России.

Выступления будут проходить на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.

В рамках проведения фестиваля колокольного звона пройдут мастер-классы по колокольному искусству, народному танцу, будут организованы выставки, музыкальные пятачки, вечерки. На передвижных звонницах каждый желающий сможет попробовать извлечь звук из колоколов.