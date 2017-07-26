На протяжении четырех лет региональная общественная организация РТ «Право на жизнь» помогает воспитанникам и подопечным социальных учреждений республики - детских домов, школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов - почувствовать себя радостнее и счастливее в этом мире.



Для этого волонтеры и сотрудники организации делают все возможное и невозможное. Проводимые ими акции, в том числе с привлечением предприятий, индивидуальных предпринимателей, бизнесменов и просто отзывчивых людей, всегда адресные и направлены на помощь конкретному учреждению или семье, рассказала сотрудница РОО «Право на жизнь» Лилия Кунсувакова.

- Только с начала года нами было инициировано и проведено 12 акций, в то время как за весь прошлый год - 14, - поделилась Лилия. - На поступившие средства мы приобрели бытовую технику и оргтехнику для Верхне-Отарского детского дома, Новокинерской и Мензелинской школ-интернатов, Новокаширской санаторной школы-интерната и других учреждений. Недавно прошедшая в Набережных Челнах акция для Мензелинского дома-интерната с посещением кинотеатра и развлекательного центра вызвала бурю положительных эмоций у воспитанников. Но самая масштабная акция с участием 80 детей в этом году прошла для пациентов Детского туберкулезного санатория Зеленодольского района Республики

Татарстан и Люльпанского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Марий Эл. За один день ребята посетили Казанский кремль, художественную галерею и зооботанический сад.

Если воспитанники казанских учреждений часто выезжают на экскурсии, то для тех, кто находится далеко от столицы РТ, организация поездки становится проблемой в плане ее финансирования. Например, ребята из Верхне-Отарского детского дома в этом году очень мечтают о теплоходной экскурсии. Участники прошлогоднего водного путешествия до сих пор вспоминают радостные ощущения в поездке, развлекательные шоу на борту теплохода и заводных аниматоров. И очень хотят снова почувствовать себя счастливыми!

Большое внимание в РОО «Право на жизнь» уделяется отчетности - сотрудники фиксируют каждую копейку, потраченную на благие цели. Фотоотчет мероприятий выкладывается на сайте www.pravolive16.ru и в группе в соцсети «ВКонтакте». А если у кого-то из благотворителей возникают сомнения, они могут сами побывать на мероприятии или проследить, как переходит передача материальных ценностей. Помимо помощи социальным учреждениям РОО РТ «Право на жизнь» помогает и многодетным, малообеспеченным семьям, а также ведет психологическое консультирование по алкогольной и наркотической зависимости. Ведь девиз организации - «Каждый человек имеет право на жизнь».

- Наши сотрудники и волонтеры очень благодарны всем людям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые не остаются равнодушными к проблемам других людей и помогают им по мере возможности, - говорит Лилия. - Хотим сказать большое спасибо и пожелать процветания и успеха и нашим партнерам, бесплатно печатающим листовки, которые мы распространяем на казанских улицах. Во время мероприятий со слезами на глазах смотришь на счастливые лица детей и видишь, что все это делается нашими общими усилиями не зря…