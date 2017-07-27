Весной этого года стало известно о предстоящем масштабном капитальном ремонте одного из старейших домов культуры Казани - КДК им. Ленина.



О том, каким станет он после преобразований, «Казанские ведомости» подробно рассказали в одной из публикаций (№22 от 17 февраля 2017 года). Корреспонденты «КВ» вновь побывали в культурно-досуговом комплексе имени Ленина, который многие по-старому называют Дворцом или Домом культуры, и убедились: работа там кипит.

Обрамление из строительных лесов по всему периметру, траншеи и тяжелая техника - таков сегодня внешне ДК Ленина. Чтобы не портить вид главной площади Соцгорода, фасад Дома культуры завешен баннерной тканью с изображением дверей, окон и других архитектурных элементов - сразу и не поймешь, что на объекте работают строители. Внутри Дом культуры похож на большой муравейник: каждый занимается своим делом, всюду деловито снуют люди в спецовках с разным инструментом. Со всех сторон слышны стук и треск.

Жители Соцгорода давно просили о возрождении во Дворце культуры кинозала, и вот уже первые шаги к этому сделаны. Стены очищены от старой штукатурки вплоть до кирпичной кладки. Рабочие занимаются их выравниванием, шпаклюют. Старые полы почти все разобраны. Не тронута только дубовая обшивка сцены, как и все остальные элементы Дома культуры, выполненные из этой породы дерева: двери, перила, обшивка стен.

Напомним, накануне масштабных ремонтных работ КДК им. Ленина признан вновь выявленным объектом культурного наследия, и весь его первозданный облик должен быть сохранен.

По этой причине в фойе кинозала рабочие обновляют мраморный пол следующим образом: аккуратно вынимают плиты, освободившуюся площадь зачищают, заполняют песчано-цементной смесью и вновь укладывают мраморные плиты, привезенные в свое время с Урала. Стены, отделанные этим же природным материалом, остались нетронутыми.

По старым выщербленным ступеням поднимаемся на второй этаж. Малый зал со стеклянной стеной заполнен дубовыми креслами, которые ждут своей очереди на реставрацию. По всему зданию снят паркет - его тоже отправили на восстановление. В большом концертном зале ведется отделка стен. Пока неизвестно, что будет с огромной люстрой: снимут ее, чтобы вычистить, или прямо на весу обновят. Судя по размерам, весит она немало.

В спортзале на момент нашего прихода штукатуры-маляры занимались оконными откосами. Работа сложна из-за размеров оконных проемов, впрочем, они такие большие почти по всему зданию - истинно дворцовые. Рабочим приходится ставить леса в три этажа, иначе до верха не достать. Там работают люди со специальной подготовкой, они не боятся высоты.

Судя по паспорту объекта, отремонтированный и отреставрированный КДК Ленина должны сдать в декабре 2017 года. Признаться, глядя на тот объем работ, который предстоит выполнить, с трудом верится, что строители уложатся в срок.

Вернее, совсем не верится, но главный инженер подрядной организации Айдар Низамиев уверяет, что никакого отставания по графику нет.

Коллектив Дома культуры, несмотря на происходящее, не жалуется. Все необходимые мероприятия по расписанию проводятся с мая в парке «Крылья Советов».

- Мы все готовы терпеть, лишь бы наш Дом культуры стал еще лучше и красивее, - говорит директор КДК им. Ленина Наталья Илясова. - Ждем с нетерпением в радостном предвкушении завершения ремонта.

На сегодняшний день, несмотря на прошедшие затяжные дожди, заменена вся кровля, завершилась укладка инженерных коммуникаций, идут внутренние и фасадные работы.