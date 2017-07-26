Квартиры получены по республиканской программе «Арендное жилье» и по программе «Грантовая поддержка врачам», сообщает ИА «Татар-информ».

В Нижнекамске накануне 30 врачам вручили ключи от новых квартир. Специалисты приехали из Хабаровска, Астрахани, Ростова-на-Дону, Перми и других городов. Квартиры выдаются для привлечения медицинских кадров в республику. В городе не хватает участковых педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов и прочих узких специалистов.

Ключи медикам вручили министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

В приветственном слове мэр города отметил: «Мы хотим, чтобы вы стали полноценными жителями Нижнекамска, выполняли свою профессиональную миссию с теми же улыбками, которые на ваших лицах сейчас. Это очень важно для людей, проживающих в Нижнекамске».

В этом году ключи от квартир уже получили 3 специалиста. С 2009 по 2016 годы было выделено 22 квартиры по программе «Социальная ипотека» на условиях найма. Но вопрос дефицита кадров оставался, потому в прошлом году благодаря поддержке президента республики, министра здравоохранения и мэра города появилась возможность выдавать врачам арендное жильё сроком на 3 года.

Адель Вафин поблагодарил Президента Татарстана за возможность выделения грантов медицинским работникам. Некоторым специалистам были выделены гранты в размере 500 тыс. рублей, чтобы они могли выкупить квартиру через соципотеку.

Так свою квартиру получила Райханат Магомедова. Девушка приехала из Махачкалы с мужем и двумя детьми 8 месяцев назад. Сейчас она работает в женской консультации. Райханат привлекли условия работы и проживания, потому и решила переехать в Нижнекамск.

Инвестором-застройщиком дома является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.