Директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» рассказал о программе перевода транспорта на более экономичное и экологичное топливо.

Булат Газизуллин рассказал ИА «Татар-информ» сколько стоит переоборудовать свой автомобиль, насколько безопасно газомоторное топливо и какие осуществляются меры поддержки по внедрению этого вида топлива.



Скажите, насколько сегодня популярно газомоторное топливо в республике?



— В первую очередь, нужно отметить, что речь об использовании природного газа в качестве моторного топлива. Благодаря последовательной работе, проводимой компанией «Газпром газомоторное топливо» совместно с Правительством Республики Татарстан, за последние 5 лет потребление природного газа на транспорте выросло более чем в 4 раза: с 4,5 млн кубометров до 19,5 млн кубометров! По итогам 2017 года мы планируем реализовать через собственную газозаправочную сеть порядка 30 млн кубометров природного газа.



В кубических метрах не очень понятно. А в автомобилях можете привести пример? Сколько было в 2015 году и сколько сейчас?



— В 2012 году газозаправочная сеть «Газпром» обслуживала порядка тысячи автомобилей. На сегодняшний день это около 6 тыс. автомобилей, из которых 5,5 тыс. входят в республиканский парк техники, остальные — транзитные.



Что это за техника?



— В первую очередь, это личный транспорт, такси и очень большой процент составляет транспорт «Газпрома». Например, больше половины техники «Газпром трансгаз Казань» использует природный газ в качестве моторного топлива. Когда стартовала программа по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации, появились автобусы, коммунальная техника и спецтехника на компримированном природном газе. Сегодня мы можем наблюдать в республике полный спектр всей техники, произведенной в Российской Федерации, в том числе и газовые автобусы, очень хороший пример — это Челны, Нижнекамск и Зеленодольск.



Почему произошел этот рост? Производители увидели потенциал рынка и начали производить соответствующую технику?



— Это мировой тренд, который направлен на то, чтобы улучшить экологию. В крупнейших городах Европы для пассажирских перевозок используется именно природный газ. И если взять такие страны как Италия, Германия, Испания, то фактически, заезжая в любой крупный город, вы увидите большое количество газовых автобусов, это и есть забота государства об экологии городов и о здоровье населения. Если говорить о легковых автомобилях, то опять же, появились технологии, появилась возможность переоборудовать автомобиль, устанавливая баллоны нового поколения, которые абсолютно безопасны. Появилась электроника, которая в автоматическом режиме регулирует подачу газа в двигатель. И на сегодняшний день, действительно, использование природного газа стало максимально удобным и максимально эффективным с точки зрения его экономической составляющей.



Насколько безопасен такой транспорт?



— Природный газ в качестве моторного топлива абсолютно безопасен. Залогом этого является, в первую очередь, качественная установка и использование качественного оборудования. Именно такое оборудование использует в центрах, сертифированных компанией «Газпром газомоторное топливо.



Расскажите подробнее, что такое газомоторное топливо?



— Природный газ, прежде чем попасть в двигатель автомобиля, проходит определенную технологическую цепочку. На газозаправочную станцию природный газ поступает по трубе, где его очищают и осушают от влаги. Дальше природный газ сжимается и подается на заправочную колонку. Фактически это готовое моторное топливо! Если говорить об энергетической составляющей для потребителя, то один кубометр природного газа эквивалентен одному литру бензина, поэтому посчитать экономику очень просто.



Сколько стоит кубометр такого газа?



— Сегодня в Республике Татарстан один кубометр природного газа стоит 13 рублей.



Давайте представим, что у меня есть автомобиль, и я захотел его переоборудовать. Возникает вопрос: все ли автомобили можно переоборудовать, что нужно сделать, чтобы запустить этот процесс?



— Практически любой автомобиль можно переоборудовать, обратившись в специализированный центр, сертифицированный компанией «Газпром газомоторное топливо».



Сколько таких пунктов?



— По республике у нас 14 пунктов по переоборудованию. Фактически во всех крупных городах по 2-3 пункта.



Сколько стоит и от чего зависит стоимость переоборудования? И сколько времени занимает процесс?



— Сегодня средняя стоимость переоборудования легкового автомобиля составляет 80 тыс. рублей, которая во многом зависит от конфигураций самого оборудования. Для того, чтобы минимизировать затраты автовладельцев, действуют специальные программы. Например, республика компенсирует до 30 процентов в рамках программы субсидирования. В свою очередь, компания «Газпром газомоторное топливо» предлагает взять оборудование в аренду, которая окупается за счет выборки определенного объема газа. Либо автовладелец получает топливную карту на 1,5 тысячи кубометров природного газа. Если перевести этот объем в денежный эквивалент, то это 19 500 рублей. Тот же объем 92-го бензина, при стоимости 36,4 рубля за литр, обойдется в 54 тысячи рублей. Таким образом, стоимость переоборудования значительно перекрывается за счет маркетинговых программ компании.



Сколько автовладельцев уже перешли к использованию природного газа в качестве моторного топлива?



— В прошлом году по республиканской программе в Татарстане переоборудовано 834 автомобиля, в этом году уже более 370 автомобилей. Всего за время действия программы порядка 1200 единиц техники перевели на природный газ.

Какой объем финансирования направлен на реализацию программы?



— Республикой на эти цели запланировано выделение 75 млн рублей. Участие в программе могут принять как юридические, так и физические лица. Речь не только о легковом транспорте, но и о крупных грузовых автомобилях, об автобусах. Хотел бы обратить особое внимание таксопарков, которые ежедневно совершают большие пробеги, для них эффект от перехода на природный газ будет максимальным.



Сразу уточняющий вопрос — кто уже воспользовался этой программой поддержки?



— Это ряд крупных предприятий республики: холдинг «Агросила», «Таттелеком». Рассматривается возможность перевода на природный газ парка такси. Экологичные таксопарки уже действуют в Саратове, Самаре, Томске, Ярославле. Основная статья затрат такси — это топливо. Благодаря тому, что природный газ стоит в три раза дешевле, затраты на переоборудование окупаются максимум за два месяца эксплуатации газового автомобиля. Хорошей новостью для рынка стало долгожданное серийное производство легкового автомобиля LADA Vesta CNG. «АВТОВАЗ» уже объявил цены на него, разница в стоимости между бензиновой и газовой версией составит всего 30 000 рублей. Автомобиль будет битопливный, за небольшую доплату вы получите машину с заводской гарантией, который может использовать в качестве топлива и бензин, и природный газ.



Вы сейчас говорили об организациях, о крупных городах. Могут ли простые граждане получить поддержку в рамках этой программы?



— Конечно, наши программы распространяются как на юридические лица, так и на физические лица. Все, что вам нужно — это обратиться в пункт по переоборудованию.



Сколько времени занимает оформление? Допустим, я владелец автопарка грузовых машин, либо я ИП, который зарабатывает извозом, или у меня просто своя машина. Сколько по времени занимает процесс переоборудования и насколько это технически сложно?



— Это зависит от автомобиля: грузовой он или легковой, потому что на легковой автомобиль вы, скорее всего, поставите 1 баллон, а на грузовой —целый комплекс баллонов, который нужно закрепить, смонтировать и подключить. К тому же, на двигатель устанавливается газораспределительное оборудование. Сегодня, в принципе, если вы приедете на легковом автомобиле утром, то в течение дня вам могут его установить. Грузовой автомобиль займет несколько больше времени, 2-3 дня, я думаю. Если говорить о процедуре, то была проделана колоссальная работа для того, чтобы можно было работать по принципу одного окна. Вы обращаетесь в пункт по переоборудованию и там вам полностью помогают со всеми документами по получению топливной карты, а в дальнейшем — по регистрации данного автомобиля в ГИБДД. Мы сами также проходили полную процедуру регистрации, она заняла ровно 1 день. Максимальное время, которое может занять — три дня. Раньше регистрация требовала 1,5-2 месяца.



Скажите, по поводу установки газомоторного оборудования, автомобиль полностью газовым становится?



— Нет, если речь идет о переоборудовании, то у вас также сохраняется возможность заправляться и бензином, это удобно. Несмотря на то, что мы развиваем сеть газозаправочных станций, сеть бензиновых заправок гораздо шире. Игроков на бензиновом рынке гораздо больше. Действующая газозаправочная инфраструктура позволяет без проблем перемещаться по республике по основным трассам, по крупным городам. Но если вдруг оказалось так, что у вас нет возможности заправиться природным газом, то возможность заправиться бензином у вас сохраняется.



Насколько достаточно уже имеющихся газовых заправок и как будет меняться их количество?



— Сегодня действует сеть из 19 станций, за прошлый год она выросла практически в два раза. Сейчас мы рассматриваем возможность строительства новых объектов в Альметьевске, Нурлате, Заинске. Если какой-то крупный потребитель проявит желание перевести свой парк на природный газ, то мы готовы обеспечить его заправкой. Сначала можем поставить передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ), как мы это делали в Нижнекамске в период строительства станции.



Расскажите о вложениях, потраченных на программу.



— На сегодняшний день в строительство газозаправочной инфраструктуры в Татарстане инвестировано больше 2 млрд рублей, в маркетинговые программы — около 50 млн рублей.



А есть какие-то сравнения, как развивается это направление в республике и в целом по стране?



— Если говорить о темпах развития рынка, вне всякого сомнения, Республика Татарстан — в числе лидеров. Другое дело, что исторически были и есть регионы, где на протяжении десятилетий потребление природного газа было на порядок выше, чем в республике, однако у нас есть все шансы стать номером 1 и в этом вопросе!