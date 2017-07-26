По словам главы администрации двух районов Сергея Миронова, вскоре в Казани появится новый арт-объект, созданный из велосипедов.

Администрация Кировского и Московского районов объявила сбор старых велосипедов. Сергей Миронов в своем instagram написал следующее: «Креатив – одна из неотъемлемых частей благоустройства наших районов. Администрация Кировского и Московского районов снова готова удивить вас необычным подходом к созданию инсталляции. Жители нашего города, вы можете стать соавторами нового арт-объекта на нашей территории. Если у вас на дачах, в гаражах или на балконах завалялись старые велосипеды или велосипедные колеса, то мы готовы принять их в дар».