Злоумышленник ударил мужчину по голове канатом с прикрепленным к нему карабином.

В Казани мужчина-альпинист подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел вчера вечером. По словам подозреваемого, он работал промышленным альпинистом и занимался фасадными работами в доме по улице Ломжинской. Мужчина заметил, что из бытовки, где хранились вещи рабочих, вышли двое незнакомцев. Молодой человек обнаружил, что пропали документы, после чего погнался за одним из мужчин. Завязалась драка, в результате которой 26-летний альпинист нанес потерпевшему удар по голове канатом с карабином. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы. Через несколько часов он скончался.