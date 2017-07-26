Сегодня, 27 июля, в редакции «Казанских ведомостей» наградили победителей необычного конкурса «#Башкитап». Для того чтобы стать участником конкурса, нужно было снять видеоролик того, как можно ходить с книгой на голове.

Необычный флешмоб по шуточному соревнованию «Башкитап» («Голова - книга»), который придумали и провели сотрудники редакции в свой 26-й день рождения, спустя время преобразовался в своеобразный конкурс. В борьбе за победу его участники придумывали все новые и новые способы дефилирования с книгой на голове. В итоге беспристрастным редакционным жюри было выбрано 20 самых позитивных роликов, из которых и определились финалисты. Так, один из победителей - Генеральный директор издательского дома «Ярмарка» Владимир Кожевников из Лениногорска умудрился пронести книгу и притом не уронить ее, спускаясь со второго на первый этаж. И делал это первый раз в жизни! А самый юный победитель, девятилетний Камиль Рахманкулов из Казани пробовал класть на голову не одну, а сразу три книги. Попытка тоже оказалась удачной. Третьей победительницей стала бывшая школьница, а ныне абитуриентка Алла Щучкина из Йошкар-Олы, мечтающая учиться в одном из казанских вузов.

Все победители получили заслуженные призы от спонсора конкурса - ГУП «Татарское книжное издательство» и редакции газеты «Казанские ведомости». Думаем, читатели еще не забыли, что является лучшим подарком… Первый заместитель генерального директора «Татарского книжного издательства» Айдар Гимадеев и заместитель главного редактора «Татарского книжного издательства» Венера Аббязова вручили Алле Щучкиной биографическое издание о Габдулле Тукае из коллекции Национального музея РТ и книгу татарского фольклора, а самому юному финалисту - детскую книгу произведений Габдуллы Тукая на двух языках и самоучитель татарского языка. Домашнюю библиотеку победителей пополнит и книга главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Якуповой «Путеводитель до Берлина», а также сборник «Санта-Барбара» по-казански», составленный из лучших историй популярной рубрики газеты.

Третий победитель конкурса Владимир Кожевников в этот день не смог приехать в Казань из далекого Лениногорска. Но заслуженный приз ждет его в редакции.

Кстати. 31 июля отмечается в России как День любимой книги.