В УФСИН по РТ рассматривается возможность трудоустройства осужденных на объекты РЖД.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан, в УФСИН отбывают наказание свыше 1800 осужденных к обязательным и исправительным работам.

Недавно в УФСИН РФ по РТ состоялась встреча с представителем ОАО «РЖД» в РТ, о возможности привлечения осужденных к работе на объектах РЖД. В ходе обсуждения был затронут момент трудоустройства осужденных на строительстве объектов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.