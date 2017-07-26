Именно столько – 400 тысяч абонентов – насчитывает на сегодняшний день база самого быстрорастущего оператора мобильной связи в Российской Федерации, по оценкам аналитического агентства ComNews Telecom в 2016 году.

Фактически абонентская база оператора «Летай», принадлежащего ПАО «Таттелеком», за 2016 и половину 2017 года выросла в 2 раза.

Этот татарстанский феномен особенно интересен на фоне того, что не все федеральные операторы в прошлом году зафиксировали рост абонентской базы.

Главной причиной популярности регионального оператора среди татарстанских жителей можно назвать безлимитные тарифные планы, которые отлично подходят для пользователей мобильного интернет. По словам директора по маркетингу ПАО «Таттелеком» Александра Смирнова: «Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. Мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи».

Следует отметить, мобильная связь «Летай» не так давно прогремела в сети Интернет и в новостных каналах в связи с запуском «халяльного» тарифного плана для мусульман «Азан» также на основе безлимитного интернета 4G.

Мобильная связь от Таттелеком под брендом «Летай» в полной мере вышла на рынок в 2014 году, когда была получена первая в России лицензия на оказание услуг связи стандарта G/LTE в диапазоне 1800 МГц.

За 3,5 года Таттелеком более чем в 4 раза увеличил количество базовых станций. В настоящее время у «Летай» более 1300 базовых станций, подавляющее большинство оборудованы стандартом G/LTE. По данным государственного портала geo.minsvyaz.ru, «Летай» является лидером по покрытию 4G/LTE в Республике в целом, а также вдоль трасс и в промышленных зонах.

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