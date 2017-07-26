Хоккеисты казанского «Ак Барса» в Альметьевске провели первый матч в межсезонье и одержали победу над местным «Нефтяником» - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

В первом периоде зрители забитых голов не увидели, а во втором Альберт Яруллин сумел поразить ворота Рафаэля Хакимова. Казалось, что матч так и закончится, но меньше чем за шесть минут до финального свистка хозяева усилиями Даниэля Насыбуллина счет сравняли. Отметим, что весь матч место в воротах казанцев занимал Тимур Билялов.

«Ак Барс» вновь вышел вперед (гол на счету Рафаэля Батыршина), но за 20 секунд до конца основного времени хозяева вновь отличились: после броска Кирилла Адамчука встреча перешла в овертайм – до первой заброшенной шайбы.

Забросил ее «Ак Барс» - буквально через 30 секунд после начала овертайма отличился Джастин Азеведо.

Выиграли «барсы» и в послематчевых буллитах - у гостей отличился Владимир Ткачев.