Выйдя из отпуска, казанский «Зенит» планирует поездку в Корею

Волейболисты казанского «Зенита», выйдя из отпуска, прошли углубленный медицинский осмотр. В ближайшие две недели будут чередовать тренировки в зале с мячом, с работой по физической подготовке на стадионе, а также в бассейне на пляже.

5-6 августа волейболисты будут тренироваться в центре пляжных видов спорта «Казанка», где и пройдет 9-й по счету «Кубок «Зенита». Главная новость межсезонья – казанский «Зенит» принял приглашение из Южной Кореи, где проведет два выставочных контрольных матча с местными клубами.

Рустэм КУЛЕЕВ

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