5-6 августа волейболисты будут тренироваться в центре пляжных видов спорта «Казанка», где и пройдет 9-й по счету «Кубок «Зенита». Главная новость межсезонья – казанский «Зенит» принял приглашение из Южной Кореи, где проведет два выставочных контрольных матча с местными клубами.