Пока мы надеялись, что лето все-таки настанет, оно незаметно перевалило за середину, а значит, пришло время интересной и полезной культуры - японской редьки, дайкона. О секретах ее выращивания рассказывает кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.



Сеять дайкон можно и ранней весной, но он любит короткие дни, и если чуть-чуть опоздать, молодые растения сразу выпускают цветоносы. Поэтому весной нужно сеять пораньше, а летом с посевом не спешить. Культура достаточно неприхотливая и очень урожайная - за короткий период формирует крупный корнеплод.

Чтобы он вырос красивым, гладеньким, нужно хорошо подготовить землю. Она должна быть легкой, плодородной, заправлена перепревшим навозом или компостом. И правильно выбрать сорт.

ВЫБОР СОРТА. В мире насчитывается более 400 сортов и гибридов дайкона, но нужно признать, что большинство из них имеют схожие характеристики. Существуют оригинальные сорта, которые выращивают на родине культуры: Токинаши, Камейда, Миновасе… А есть сорта и гибриды местной селекции, выведенные для климата нашей страны: Саша, Клык слона, Белый клык, Японский длинный, Большой бык, Русский размер…

ПОСЕВ. Как и редиска, дайкон не любит густых посевов и может зацвести. Корнеплоды у дайкона крупные, поэтому расстояние между рядками намечают по 40 см, а между семечками оставляют 30 см. Колышком делают отверстия 4 - 5 см глубиной и раскладывают по семечку или по два. Лишние потом можно будет удалить.

УХОД. Дайкон любит воду. При весеннем посеве в почве достаточно влаги, а вот летним посевам необходимо обеспечить хорошую влажность для прорастания семян. Проливают приготовленные лунки, присыпают семена влажной землей и мульчируют перегноем или торфом слоем 3 см. Всходы появляются примерно через неделю. Растения поливают и окучивают, грядки пропалывают, рыхлят и мульчируют. Подкормку можно совмещать с поливом, растворяя в воде минеральные удобрения. Использовать органику не стоит - от нее корнеплоды могут начать ветвиться.

ВРЕДИТЕЛИ. Вредители у дайкона те же, что у редиски, редьки и капусты: блошка и капустная муха. Не дожидаясь их появления, можно посыпать молодые всходы золой, но надежнее спрятать неокрепшие растения под укрывным материалом.

УБОРКА. Уборку начинают в конце сентября в сухую погоду. Выкапывать удобнее вилами, так как лопатой можно порезать или поломать корнеплоды. Они у дайкона длинные - могут вырасти до 70 см!

Сразу скручивают ботву, немного подсушивают, отряхивают от земли и убирают в погреб. Два-три месяца (а некоторые сорта до полугода) корнеплоды, засыпанные опилками или луковой шелухой, хорошо хранятся в открытых пакетах в темном прохладном месте. Для сохранения влаги можно завязать пакет и сделать в нем прорези. Очень хорошо, когда на зиму запасена свежая редиска!

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ. Говорят, на родине культуры выращивают корнеплоды дайкона весом 15 - 20 кг. Но мы будем исходить из того, что чем меньше плод, тем он вкуснее. Правильно выращенная японская редиска сочная, не горькая и не жгучая, вкусом напоминает капустную кочерыжку.

Как утверждают диетологи, корнеплоды дайкона не накапливают тяжелых металлов и способны выводить из организма радионуклиды. Также они оказывают лечебное действие при заболеваниях желчного пузыря, печени, подавляют вредную микрофлору кишечника, имеют способность растворять камни. Но при язве желудка или двенадцатиперстной кишки и заболеваниях почек и печени, нарушении обмена веществ нужно употреблять дайкон с осторожностью.

ЗАПИШИТЕ РЕЦЕПТ. Самый простой вариант - натереть дайкон и заправить его подсолнечным маслом. Можно добавить кислую капусту, помидоры и даже… дыню. Знатоки советуют не перемешивать ингредиенты, а нарезать дольками и есть вприкуску.

Японские кулинары используют дайкон для гарнира к рыбе, в супах и даже квашении (знаменитая закуска такуан). Как видите, вариантов множество, и каждая хозяйка может приготовить что-то свое, оригинальное.