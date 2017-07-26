Во время движения по улице Гудованцева загорелся автобус №62, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Происшествие случилось накануне вечером. Автобус загорелся возле остановки «Общежитие». Пассажиры, находившиеся в это время в автобусе, успели выйти из горящего транспорта. Никто не пострадал. Прибывшие на место возгорания пожарные потушили огонь, который к этому времени успел раскинуться на площадь в 12 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность транспортных узлов и механизмов автобуса.