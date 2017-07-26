Дополнительные средства, выделенные федеральной казной, уже распределены между объектами благоустройства в республике. Число обновленных парков и скверов возрастет с 57 до 68. Изначально бюджет на благоустройство общественных пространств на 2017 год составлял 2 миллиарда рублей.

О программе, действующей в Татарстане уже третий год, рассказал изданию «События» начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров.

Привлечение дополнительных средств и расширение списка общественных объектов подкреплено соответствующим распоряжением Кабмина РТ, которое сейчас на стадии подписания. Работы начнутся после подписания, тогда же будут определены подрядчики.

Благодаря системной работе по возрождению существующих и созданию новых парков и скверов в Казани за последние четыре года обновлено и создано 49 объектов на сумму более 2 млрд. рублей, общая площадь парковых зон увеличилась на 84 га. Завершаются работы по благоустройству таких крупных мест отдыха горожан, как Горкинско-Ометьевский лесопарк, парки Крылья Советов, Черное озеро, Урицкого и Победы. Среди новых объектов планируется обновление и благоустройство Детского парка по ул. Сыртлановой. В прошлом году впервые за последние десятилетия был заложен Горкинско-Ометьевский лесопарк.

Его вторая очередь, запланированная на этот год, предусматривает устройство дополнительных экологических пешеходных дорожек с освещением и парковочных мест с входными группами для маломобильных групп населения, площадки для выгула собак, обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс, укрепление оврага со стороны улицы Братьев Касимовых.

Проектом запланированы площадки для тихого отдыха с качелями и перголами, а также для занятий различными видами активного отдыха и спорта. В парке Урицкого предполагается выполнить устройство зеленого амфитеатра в чаше котлована, проложить дополнительное освещение.