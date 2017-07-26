В озеленении Казани этим летом модный тренд - максимальная приближенность к природе и легкая неряшливость. Такой вывод сделала корреспондент «Казанских ведомостей», прогулявшись по столичным улицам.



Привокзальная площадь железнодорожного вокзала Казань-1, можно сказать, первое, что видят приезжающие в наш город. Летом 2012 года здесь была проведена масштабная реконструкция, построена подземная парковка, а через год площадь благоустроили, для чего был объявлен открытый творческий конкурс на разработку эскиза-идеи одной крупной девелоперской компанией.

В итоге гостей Универсиады-2013 встречала преображенная площадь с фонтаном в центре. Правда, по эскизу-идее предполагался еще и второй фонтан, но если он и работал, то только в год открытия. Тем не менее казанцам и гостям города понравилось, что получилось: молодые сосенки рядом с лиственными деревьями, кустарники, цветы - все смотрелось гармонично и красиво. Но идиллия длилась недолго.

В этом году, судя по внешнему виду, до клумб сквера на Привокзальной площади не прикасалась рука человека. Цветут многолетники, кустарники, прекрасно выглядят сосны и прочие саженцы, а еще буйно растет бурьян. Ну точь-в-точь как в дикой природе!

- Нет денег, чтобы цветы высаживать и сорняк пропалывать, - заявил один из рабочих, которые обслуживают этот сквер. - В прошлом году приезжала команда ландшафтных дизайнеров, походили, посмотрели, выставили свою цену и уехали.

Больше мы их не видели, а клумбы так и остались неухоженными. Видимо, по деньгам не договорились. Дорого все нынче. Только чтобы законсервировать фонтан на зиму, специальная организация запрашивает 70 тысяч рублей! Так мы сами научились чистить, готовить к зиме и включать фонтан весной.

В 2015 году в Московском районе Казани был реконструирован сквер «Молодежный». Многие десятилетия его главной фишкой был фонтан. После реконструкции его не стало. По мнению архитекторов, фонтан не вписывался в общую концепцию и был похож на лягушатник с грязной водой. То, что получили вместо фонтана, первый год очень даже устраивало горожан: необычный ландшафтный дизайн с небольшими холмами - стильно, красиво. Но только в первый год.

По проекту в сквере должны были посадить 56 деревьев, 525 кв. м кустарников и 4,5 тыс. кв. м цветников. Деревья есть, неровный ландшафт есть. Цветов не хватает. В прошлом году их вообще не было, в этом высадили, но только в очень скромном количестве и лишь в центре сквера. Та часть, где проложены дорожки, не первый год в бурьяне. Возможно, это задумка дизайнеров и некий посыл в дикую природу, только как-то не смотрятся колючки и полынь в центре города.

Еще один сквер Казани, который находится не на задворках города и требует экстренного вмешательства. Его пока еще не реконструировали, и он пребывает в первозданном виде, правда, в сильно запущенном состоянии. Речь идет о сквере на площади Восстания (официально она была зарегистрирована в 1949 году). В свое время сквер был великолепен и любим горожанами. В центре находился фонтан, оформленный по самой последней архитектурной моде тех лет. Чаша фонтана была выложена цветной стеклянной плиткой, от которой сохранились лишь жалкие остатки. И то их разбирают дети для своих игр.

Цветочных клумб в сквере нет уже несколько лет. Главное его украшение - русские клены с большими ажурными лиственными шатрами. Сквер находится на балансе комитета внешнего благоустройства.

Корреспондент «Казанских ведомостей» поинтересовалась у начальника отдела зеленых насаждений и мест отдыха Светланы Сапариной, появятся ли в нем клумбы и цветочные композиции. Специалист затруднилась ответить.

На одном из аппаратных совещаний в мэрии главы районных администраций обратились с просьбой к руководству города об увеличении средств на уходные работы. Лето дождливое, трава выросла по пояс, и ее надо бы чаще косить, только денег на это нет. Мол, по причине недофинансирования нет возможности содержать газоны и цветники в должном порядке.

Частично жалобы глав районов подтвердила управляющий МУП трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова.

- Трава на городских газонах переросла, косить нынешним летом приходится чаще, а на это денег нужно больше, - высказала свое мнение Роза Заббарова. - Мы пытаемся выходить из этого положения, стараемся содержать свои районы в должном порядке, но в масштабе всего города получается серьезная проблема. Действительно, зеленые территории города выглядят неряшливо. А причина одна - нехватка денег.