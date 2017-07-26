В минувшие выходные 90 тысяч зрителей стали свидетелями нового для Казани грандиозного спортивного мероприятия - чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В ходе соревнования лучшие высококлассные пилоты мира соревновались в скорости, точности и мастерстве управления самолетами, проходя на время специальную трассу.

Помимо гонок в минувшее воскресенье казанцы могли насладиться и авиашоу «Я выбираю небо!», которое в этом году перенесли с аэродрома «Куркачи» на площадку центра семьи «Казан». Зрители наблюдали за полетами стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, полетами вертолетов и выступлениями парашютистов.

Приятно осознавать, что Казань помимо спортивного города становится городом авиационным, ведь чемпионат Red Bull Air Race пройдет в столице РТ и в следующем году. В связи с этим предлагаем вам приобщиться к авиации и рассказываем самые интересные факты, связанные с самолетами.

Первые «крылатые» люди

Начнем с тех, с кого началась современная авиация. Это братья Райт. Именно им приписывается первый управляемый полет человека на аппарате тяжелее воздуха, а также, собственно, изобретение этого аппарата. Самое интересное, что младший из братьев даже не окончил среднюю школу. А до увлечения конструированием самолетов братья работали в магазине и веломастерской.

Одно крыло

Принято считать, что у самолетов, как и у птиц, по два крыла. Это далеко не так. Двумя крыльями обладают только бипланы. В России самый известный представитель этого вида самолетов - Ан-2 «Кукурузник». У большинства же современных самолетов одно крыло. И у «тушки», и у боинга, и у современных истребителей. Попробуйте ради интереса показать знакомым фотографию истребителя Су-37 «Беркут» и спросить, сколько у него крыльев. Ответы вас удивят.

Самый большой

Люди всегда стремятся к гигантизму. В двадцатом веке построили и самый большой корабль, и самый большой танк. Вот и в СССР в конце восьмидесятых построили самый большой самолет - Ан-225 «Мрия». Это 84-метровая машина, способная перевозить груз весом в 250 тонн по воздуху. В данный момент в мире существует только один такой самолет.

Самая большая

Самая большая по количеству жертв авиакатастрофа в гражданской авиации произошла, словно по иронии, на земле. В международном аэропорту «Лос-Родеос» 27 марта 1977 года прямо на взлетно-посадочной полосе в тумане столкнулись два боинга. Погибли 583 человека.

Белые шарфы

Ну и последний наш факт относится к романтизированному образу летчиков. На заре авиации военные летчики носили белые шелковые шарфы. Это придавало их профессии налет романтики и героизма. Был у этих шарфов и практический смысл. Во время боя летчикам приходилось вертеть головой во все стороны, чтобы отслеживать врага. И из-за жесткого воротника куртки к концу боя их шея натиралась до крови. Эту проблему как раз и решал мягкий шелковый шарф, который позже стал ассоциироваться с летчиками.

Ну а совсем скоро - 12 августа - будет отмечаться День Военно-воздушных сил Российской Федерации. Так что если у вас есть знакомые, служившие в ВВС, не забудьте их поздравить.