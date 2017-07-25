Виртуальная колоноскопия (ВКС) - это современный неинвазивный метод исследования толстого кишечника, который позволяет получить информацию о состоянии его стенки на всем его протяжении. Исследование дает возможность выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Подробнее об этом методе мы беседуем с генеральным директором компании МИБС, кандидатом медицинских наук Линаром Вафиным.

- В структуре заболеваемости в Республике Татарстан рак толстого кишечника занимает второе место. Проблемы ранней диагностики являются весьма актуальными. На сегодняшний день основным и распространенным методом исследования толстой кишки является фиброколоноскопия. С ее помощью можно выявить полипы, язвенные и обыкновенные колиты, опухоли, дивертикулы, болезнь Крона и многие другие заболевания.

Однако фиброколоноскопия является достаточно неприятной процедурой, и немалая часть пациентов избегают ее, усугубляя при этом патологический процесс, который может оказаться онкозаболеванием. Также есть немало пациентов, которым технически сложно провести до конца фиброколоноскопию. Но пациенты не должны оставаться без внимания, им необходимо провести диагностику кишечника в полном объеме.

- Как проводится виртуальная колоноскопия?

- Исследование проводится на современных компьютерных томографах. Изображение стенки толстой кишки моделируется специальной компьютерной программой. Вся процедура занимает 10 минут, пациент находится в положении лежа на спине и на животе. При этом нет необходимости принимать седативные и обезболивающие препараты и не используется наркоз. Процедура безболезненна, слизистая кишечника не травмируется. Поэтому виртуальная колоноскопия часто используется у ослабленных пациентов, людей с нарушением свертываемости крови, тяжелой сердечной или дыхательной недостаточностью. ВКС можно назвать спасением для людей, вынужденных регулярно проходить обследование кишечника.

- Нужна специальная подготовка к процедуре?

- При назначении данного исследования врач распишет схему подготовки. Она схожа с подготовкой к традиционной колоноскопии. Это специальная диета и хорошая очистка кишечника.

- В каких случаях назначают ВКС?

- Данная методика обладает высокой чувствительностью, при условии хорошей подготовки кишечника позволяет выявить внутрипросветные образования от 5 миллиметров практически в 100 процентах случаев.

Виртуальная колоноскопия может проводиться профилактически, в этом случае показаниями являются:

• возраст пациента старше 50 лет;

• положительный анализа крови на онкомаркер;

• положительный результат исследования на скрытую кровь в кале;

• отягощенный анамнез - наличие среди родственников пациента онкобольных раком толстого кишечника.

C целью диагностики это исследование назначают:

• при хронических запорах;

• при болях внизу живота;

• при функциональных расстройствах кишечника (метеоризм, диарея);

• при подозрении на аномалии развития толстого кишечника;

• для отслеживания динамики роста полипов (есть вероятность перерождения в рак), для динамического наблюдения после резекции;

• для осмотра тех участков кишечника, которые не были осмотрены с помощью стандартной колоноскопии.

- Существуют противопоказания?

- Виртуальная колоноскопия противопоказана при следующих состояниях:

• острая хирургическая патология органов брюшной полости;

• ранний послеоперационный период после хирургического вмешательства на органах брюшной полости;

• тяжелая форма язвенного колита;

• беременность.

- Чем виртуальная колоноскопия отличается от стандартной?

- ВКС - это только диагностическая процедура. Стандартная колоноскопия еще и лечебная, она позволяет не только обнаружить образование, но и взять материал на исследование, удалить полипы. Выполняя ВКС, можно оценить распространенность новообразования и состояние лимфатических узлов, осмотреть близлежащие органы брюшной полости и таза. К тому же процедура ВКС легче переносится, и поэтому в зарубежной практике это исследование проводят как начальный этап обследования толстого кишечника, а потом решается вопрос о целесообразности стандартной колоноскопии, чтобы уменьшить риск перфорации кишечника. А вообще, эти методики должны быть рядом и при необходимости дополнять друг друга.

- С какой периодичностью нужно проводить ВКС?

- Данное исследование в России проводят не так давно, поэтому о сроках можно судить по опыту зарубежных специалистов. Если после исследования ВКС ничего не обнаружено - то через каждые пять лет, так как полипы растут медленно. Если обнаружили небольшие полипы и отягощен анамнез по онкозаболеваниям - то каждые три года, в отдельных случаях чаще.