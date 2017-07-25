Они провели тесты, чтобы понять, каким бы было человечество, если бы медики не изобрели ранее кесарево сечение, которое позволило спасти миллионы жизней по всему миру. Оказалось, что возможность рожать детей таким способом сильно изменила внешний вид людей, поскольку стали передаваться такие генетические особенности, которые естественным путем бы не смогли передаться.

В первую очередь это касается большого размера головы. Все дело в том, что те люди, которые родились благодаря этой медицинской процедуре, не смогли бы появиться на свет. В итоге гены людей с большой головой не смогли бы передаться по наследству и человечество имело бы в среднем меньший размер головы, поскольку естественным образом могли бы появиться на свет только дети с небольшим размером головы.

Таким образом, кесарево сечение оказало прямое воздействие на эволюцию человека. Отмечается, что ранее женщины умирали при родах, если голова у ребенка была слишком большой, это было частью естественного отбора, который люди нарушили своим изобретением кесарева сечения. В настоящий момент кесарево сечение применяется при 25% всех родов, поэтому влияние этого открытия достаточно сложно недооценить.

Также это может привести к тому, что в будущем у женщин сузится таз, а младенцы будут еще крупнее. При этом такие изменения могут произойти с человечеством буквально через несколько поколений людей.