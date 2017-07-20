Овен

Не исключены необычные ситуации. Будьте осторожны, чтобы не сделать ошибку, которая может иметь неприятные последствия для отношений с коллегами, не торопитесь соглашаться на компромисс. В личной жизни исключите любые вольности и легкомыслие - вам их не простят.

Телец

Неделя неровная: удачи и потери, разочарования и надежды... В соответствии с этим будет ваше настроение и самочувствие. В конце недели обстоятельства сложатся таким образом, что воплощение вашей мечты станет реальным. Появится возможность получить давно обещанное.

Близнецы

Насколько будничным и спокойным будет начало новой недели, настолько бурными и волнительными окажутся выходные - неожиданное событие или известие может изменить вашу жизнь. Трудные вопросы личного плана вам решить пока не удастся, но отношения с любимым улучшатся.

Рак

Главная мечта вашей жизни будет связана с этим периодом. Обострившаяся интуиция и повышенный физический потенциал помогут предпринять правильные шаги для стабилизации своего финансового положения, укрепления авторитета и на работе, и в семье. То, что вы потеряли, скоро найдется.

Лев

Обращайте внимание на приметы - они помогут избежать неверных шагов и решений. В отношениях с коллегами соблюдайте чувство меры: близко к себе не подпускайте, но воздержитесь и от высокомерия. С любимым будьте сдержанны, чтобы нейтрализовать его сильное влияние на вас.

Дева

Неделя будет удачной прежде всего для занимающихся предпринимательской деятельностью. Бюджетники могут рассчитывать на значительное повышение оклада. Своевременными будут ваши попытки избавиться от вредных привычек или даже поменять свой образ жизни.

Весы

Вам придется заниматься только делами службы, на семейные проблемы у вас не останется ни времени, ни сил. Естественно, это вызовет недовольство домашних. Нельзя также на этой неделе решать вопросы личной жизни - вам не удастся держать свои эмоции под контролем.

Скорпион

Эта неделя станет для вас временем мира - вам удастся наладить отношения с родителями, получить прощениелюбимого, порадовать детей. Отличное настроение в результате этого будет способствовать повышению тонуса и усилению деловой активности.

Стрелец

Не все дела этой недели вам удастся сделать, но при желании вы сможете завершить то, что долго откладывали: удача на вашей стороне. Вы можете получить хорошую прибыль от ранее вложенного. Возможно, вас щедро отблагодарят за то добро, которое вы кому-то сделали бескорыстно.

Козерог

Будет много новой информации и общения с разными людьми. С благодарностью принимайте любые советы - все они окажутся для вас полезными. Вам удастся выполнить обещание своим близким, которое вы до сих пор в силу причин, от вас не зависящих, не могли реализовать.

Водолей

Придется много звонить и встречаться, принципы общения и эмоциональный настрой при этом должны быть разными. Не исключено, что вы пересмотрите пути решения проблем семьи и детей-подростков. Удачей этой недели станет то, что найдете важную для себя вещь.

Рыбы

Если все просчитаете и подготовите, то сможете приблизить свою мечту, хотя до реального ее воплощения далеко. На этой неделе вам не удастся завершить важное дело прошлой недели - помешает чужое вмешательство, нехватка времени, возможно, вас отвлекут дела родственников.