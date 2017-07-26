Еще недавно Казань радовалась возвращению в клуб знакового хоккеиста Даниса Зарипова. И даже то, что игрок не поехал на сбор команды в Финляндию, не очень-то и беспокоило. Оказалось, зря.

25 июля ИИХФ на своем сайте официально сообщила, что хоккеист Данис Зарипов уличен в употреблении допинга, за что и дисквалифицирован на два года. Согласитесь, получить столь длительную дисквалификацию (если она все же вступит в силу) равносильно окончанию блистательной карьеры.

Так за что же наказали Даниса Зарипова и нет ли здесь чудовищной ошибки? Да, в докладе Макларена какие-то хоккеисты упоминались, но до конкретики так и не дошло. И вот такой поворот судьбы.

Дисквалификация вызвана тем, что в пробе «А» и «В» после матча «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА 29 января 2017 года были обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Первое вещество оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание. А вот второй препарат пытается искусственно замаскировать прием первого, быстро выводя остатки через мочу.

Как могло случиться, что Зарипов не знал о том, что в его крови и моче были найдены запрещенные препараты? Почему руководство «Магнитки» сейчас совместно с «Ак Барсом» и самим Данисом подают в спортивно-арбитражный суд в Лозанне вместо того, чтобы попытаться еще в январе-феврале погасить зарождающийся конфликт?

Увы, вопросов больше, чем ответов. Сам Зарипов твердо стоит на том, что никогда в своей жизни не употреблял запрещенных препаратов, он не знает, каким образом они могли попасть в его организм. Однако такого аргумента может явно не хватить в суде.

И многих уже сейчас интересует: с кем же в случае дисквалификации «Ак Барс» заключил контракт на два года? Ведь, судя по срокам дисквалификации (по май 2019-го), именно эти два года контракта с «Ак Барсом» Зарипов не сможет играть во всех лигах России и Европы. Может Зарипов отыграть в Северной Америке. Но то, что нужно в КХЛ, может совершенно не пригодиться в НХЛ, особенно если вспомнить о возрасте игрока.

Президент ИИХФ Рене Фазель допускает, что Зарипов может обратиться в суд в Лозанне, но признает его шансы на отмену дисквалификации мизерными.

Так что подождем очередных новостей по этой теме.