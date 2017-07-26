Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» наконец-то вышел из отпуска. Команда уже провела первые тренировки на стадионе «Ракета», что в Дербышках.

Тренировки проводил главный тренер бело-голубых Сергей Фирсов:

- Мы, наверное, самыми последними вышли из отпуска, потому что очень долго продолжалось комплектование команды. Команда собралась, но надеюсь, что мы пока еще не в полном составе. Переговоры с игроками продолжаются. Будем искать хоккеистов, которые смогут усилить команду.

Я как тренер очень рад, что в Казани остался хоккей с мячом. Много местных ребят играло в прошлом году, кто-то уже был в основном составе. Жаль, конечно, что не удалось сохранить всех игроков, которым в Казани в принципе все нравилось. Они могли бы стать частичкой нового «Динамо». Сейчас в команде много молодежи, четверо приехали к нам из Хабаровска, и у них появился хороший шанс сыграть в Суперлиге. Есть и опытные хоккеисты, которые будут продолжать играть, передавать свой опыт молодежи. Вот из Хабаровска также приехал Виктор Яшин, который много лет отыграл в воротах команды «СКА-Нефтяник». Он будет помогать Александру Темникову. Два опытных вратаря - это уже хорошо. Пришел Максим Семенов, который играл в нижегородском «Старте» на позиции либеро. Тоже достаточно опытный хоккеист, который постарается заменить Макса Блема.

- Когда же будет поставлена задача на сезон?

- Самое главное сейчас - это то, что хоккей с мячом в Казани удалось сохранить. Повторюсь, комплектование команды продолжается. От того, насколько сильно сможем укомплектоваться, и будет зависеть наша задача. Сразу говорить, что мы будем бороться за медали, было бы неправильно. Задачи такие: быть хорошим коллективом, создавать максимум проблем лидерам и добиваться побед над всеми остальными. Будем работать, основная задача будет поставлена ближе к началу сезона.

- На что направлен первый сбор?

- Самое главное - на протяжении ближайших двух недель подвести все группы мышц к рабочему состоянию. Постоянная нагрузка будет повышаться и адаптирует организм к базовому сбору. Важно проработать все мышцы, не перегрузив их.