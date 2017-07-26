Поклонники самой популярной игры в мире - футбола, побывавшие в столице Татарстана на играх Кубка конфедераций в минувшем июне, с удовольствием будут рекомендовать наш город для посещения своим родным и знакомым. Таков главный итог для Казани туристической, полученный в ходе опроса наших гостей.

Предлагаем вашему вниманию анализ портрета болельщика, созданного в рамках проекта «Портрет туриста». Речь идет о туристах, посетивших матчи Кубка конфедераций FIFA - 2017 в Казани с 16 по 29 июня. Проект реализуется АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» при поддержке Государственного комитета РТ по туризму.

Большинство опрошенных российских болельщиков приехали из Москвы - 15,8%. На втором месте гости из Санкт-Петербурга (9,2%), Самары (9,2%), Башкирии (8,3%) и Нижнего Новгорода (7%). В число опрошенных вошли и зарубежные гости - болельщики из Чили, Мексики, Казахстана, Германии, Узбекистана, США, Португалии, Бразилии, Великобритании, Китая, Италии, Ирака, Таджикистана, Киргизии, Канады, ЮАР, Украины, Польши и Эстонии.

Итак, представляем болельщика, который посетил Казань в рамках матчей Кубка конфедераций FIFA - 2017.

В основном это мужчины в возрасте от 26 до 35 лет, которые прибыли в столицу Татарстана на самолете (45%) и на поезде (27,2%) в компании друзей (29,5%). Они останавливались в отеле (38,5%) на 2 - 3 дня (51%). Своей поездкой в Татарстан болельщик остался доволен и хотел бы вернуться в Казань снова, а также будет рекомендовать нашу республику для посещения своим родным и близким. В Казани кроме матчей болельщик ознакомился с музеями города (71,7%) и объектами ночной жизни города (бары и пабы) - 19,8%. Расходы болельщика во время пребывания в Казани в рамках Кубка конфедераций в среднем составили 30191,4 рубля.

В рамках опроса болельщики подтвердили высокий уровень организации матчей Кубка и работу волонтеров. По итогам четырех матчей общее число болельщиков, посетивших матчи Кубка на стадионе «Казань-арена», составило 155034 человека.

К чемпионату мира по футболу в 2018 году футбольные фанаты хотели бы видеть в Казани большее количество центров выдачи и регистрации паспорта болельщика и билетных центров. Стоит отметить, что 28 июня, в день матча между Португалией и Чили, зафиксирована самая большая нагрузка на центр выдачи FAN ID около стадиона - в этот день было выдано 1875 паспортов. Болельщики в будущем хотели бы видеть собственную фан-зону, а также выразили желание повысить уровень владения английским языком в сфере сервиса и предоставления услуг для более эффективной коммуникации иностранных гостей и местных жителей.