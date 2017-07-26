С проблемой потерянных вещей, пожалуй, сталкивался каждый. Однажды автор этих строк, сев на пассажирское кресло в автобусе, обнаружила на соседнем сидении одиноко лежавший рюкзак. Первая мысль: а вдруг подбросили? Дело-то было в избирательную кампанию. Слава богу, вскоре нашелся хозяин рюкзака - школьник, пересев на другое место в маршрутке, благополучно забыл про свою поклажу… Салон автобуса облегченно вздохнул.

Что чаще всего оставляют в наземном и подземном общественном транспорте казанцы, поинтересовались «КВ» в обслуживающих предприятиях города.

Горожанам не нужны паспорта и наследство

В казанских пассажирских автотранспортных предприятиях рассказали, что самая популярная находка, с которой имеют дело водители и кондукторы, - это зонтики. Поэтому дождливое лето и осень не играют на руку забывчивым казанцам. Второе в рейтинге популярности - документы. Чаще всего теряют паспорта, страховые свидетельства, медицинские книжки, дипломы, причем даже красные. И если некоторые горожане спохватываются о пропаже буквально в тот же день, названивая диспетчеру АТП с вопросом, не нашлась ли пропажа, и мчась за ней со всех ног из другого конца города, то позиция иных граждан не поддается логике. Например, в одном из АТП до сих пор ждет своего владельца оригинал документа о вступлении в наследство. Видать, хозяин не считает нужным хранить его дома или вовсе предпочел ничего не наследовать.

Диспетчеры признаются: бывает, что владельцев паспортов они разыскивают по собственной инициативе в социальных сетях. Парадокс, но забрать ценный документ спешит не каждый, говорят они. Если найден телефон, то вернуть его владельцу тоже в принципе не проблема - диспетчеры заряжают разряженные телефоны, а по указанным в контактах номерам звонят папе, маме или другим ближайшим родственникам. Кошельки забывают реже, но все же бывает. «Главная ошибка пассажиров - то, что люди кладут вещи на сидения, а не держат их при себе. А выходя из транспорта, забывают про них», - рассказала одна из сотрудниц АТП. И все же если вы что-то нашли, нужно как можно раньше сообщить об этом кондуктору.

Реакция пассажиров в тот момент, когда им вручают пропажу, тоже бывает непредсказуемой. «Некоторые даже спасибо не говорят», - признаются в АТП. Приходят и любители устраивать скандалы, скрупулезно изучающие возвращенные им вещи и ищущие какой-либо подвох. Короче, без эмоций не обходится.

Ищем пропажу в интернете

Сложнее, если забытую вами вещь или документ нашел другой пассажир. И решил присвоить ее себе или самостоятельно заняться поиском владельца. Несомненно, тут в выигрыше пользователи интернета: всевозможных бюро находок и информационно-поисковых порталов в сети множество. Вероятность того, что нашедший подаст объявление типа «Ищу хозяина» или «Найден паспорт на имя…», хоть и маленькая, но есть. Подать встречное объявление можно и самостоятельно. Только учитывайте тот факт, что мошенники не дремлют и тоже постоянно отслеживают объявления. Не спешите перечислять деньги на вознаграждение заранее! Помните, самый верный способ защиты от обмана - одновременная передача пропажи и денег при личной встрече.

Одинокие варежки ждут хозяев в метро

В Казанском метрополитене, как мы выяснили, оставленные в вагонах метро вещи обычно обнаруживает машинист при обходе на конечной станции или сотрудник полиции. Чаще всего это зонтики, варежки и перчатки без пары. Все потерянные вещи хранятся в столе находок на станции метро «Козья слобода». Правда, как признались работники метрополитена, многие из них не представляют особой ценности, но тем не менее продолжают ждать своего хозяина годами - за все время работы стола находок ни одна вещь не была выброшена. Так что у забывших что-либо в метро казанцев есть шанс найти пропажу.

В комитете по транспорту исполкома г. Казани пояснили: при обнаружении в салоне бесхозных вещей кондуктор и водитель общественного транспорта всегда должны действовать по инструкции и обязательно сообщить о них в полицию или диспетчерскую АТП. Кроме того, при обнаружении подозрительных предмета, коробки или пакета водитель обязан остановить транспортное средство, попросить пассажиров освободить салон и сообщить в соответствующие службы, например МЧС.

Справка

Сообщить о пропаже или находке в транспорте можно, позвонив по телефону «горячей линии» комитета по транспорту 275-30-50. При этом важно не только описать вещь, но и сообщить дату и время совершения поездки и номер маршрута. Тогда вероятность нахождения «потеряшки» будет намного выше.

Поискать свои утерянные вещи можно, обратившись в стол находок при УВД г. Казани, что на ул. Карла Маркса, 21, тел. 291-48-78.