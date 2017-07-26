Ежедневно пользуясь электричеством, мы редко задумываемся, а подчас и не знаем о том, что, чтобы доставить его в наши квартиры и дома, работает большая сложная система производства и передачи электроэнергии. Это не только сложное оборудование и техника, но и большой кропотливый труд многих тысяч людей.

Как правило, о сотрудниках энергетических компаний мы вспоминаем только тогда, когда остаемся без света и прочих благ цивилизации. Сами энергетики с улыбкой говорят: если о нас не вспоминают, значит, нами довольны, все наши потребители со светом и мы сработали хорошо. Бригады по ремонту и обслуживанию электрооборудования - это бойцы невидимого фронта, обеспечивают надежное электроснабжение потребителей, моментально реагируют на отключения и оперативно устраняют неисправности в сетях. С одним из таких бойцов невидимого фронта - электромонтером Пестречинского РЭС Евгением Лукояновым, встретился корреспондент «КВ».

- Как проходит ваш день?

- Около восьми часов утра мы получаем наряды и выезжаем на линии для выполнения плановых работ. Это может быть подключение нового абонента, устранение поломок и многое другое. Рабочий день заканчивается в пять часов вечера, но это при условии отсутствия аварии. В такие дни мы отправляемся по домам только после устранения ее последствий.

- Как быстро вы реагируете на поступивший вызов?

- Если бригада не занята на другом объекте, то выезжаем практически моментально. Иначе придется ждать, пока мы не закончим предыдущие работы. Немалую роль играет расстояние, в особенности в сельской местности. До некоторых населенных пунктов нам приходится ехать по 40 километров, это также занимает время. При этом наши потребители стали более требовательными. Если еще лет 30 назад отключения электричества в деревнях были едва ли не нормой, то теперь это вызывает немало возмущения. И людей легко понять, ведь в их домах от электричества зависит и отопление, и подача воды, и ее нагрев.

- Часто ли в работе возникают сложности? Не страшно работать под напряжением?

- Все мы хорошо обучены нашей профессии, большая часть работы, признаться, довольно рутинная. Что касается работы под напряжением, то мы имеем достаточно необходимого инструмента, приспособлений и средств защиты, чтобы обезопасить себя. В нашей профессии главное - соблюдение техники безопасности.

Для комфорта целой улицы

Передовая технология, освоенная сотрудниками ОАО «Сетевая компания», позволяет проводить работы на воздушных линиях и в трансформаторных подстанциях под напряжением, то есть не отключая электричества. С недавних пор бригады из всех филиалов компании стали проходить обучение в Заинском ресурсном центре. Теперь в каждом районе нашей республики имеется бригада, обученная производству работ под напряжением, правда, пока только до 1000 В, но мы не стоим на месте.

Чем это хорошо для потребителя? Например, нет необходимости отключать всю линию для устранения неполадок. Если выполнять эти работы традиционным способом, то на это время без электричества осталась бы целая улица, что, безусловно, неудобно.

«За этой технологией - будущее», - считает генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

Энергетика и спорт

Сотрудники ОАО «Сетевая компания» внесли весомый вклад в организацию и проведение матчей Кубка конфедераций, недавно прошедшего в Казани. Татарстанские энергетики обеспечивали бесперебойное снабжение электричеством спортивных объектов. Это потребовало эффективного взаимодействия не только республиканских энергетических компаний, но и энергетиков России в целом, руководил которыми главный энергетик Кубка конфедераций - заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Сетевая компания» Рашат Галимзянов. Для обеспечения безопасности регулярно проводились внеплановые обходы и осмотры электросетей. На стадионе «Казань-арена» были установлены резервные дизель-генераторы. По словам генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, министр энергетики РФ Александр Новак дал очень высокую оценку проведенной работе.

Тяжело в учении, легко... на работе

Ежегодно по всему Татарстану проводятся соревнования бригад распределительных сетей. На одном из соревнований, которые организовывали и проводили Приволжские электрические сети, побывал корреспондент «КВ».

Первым перед участниками соревнований выступил руководитель Исполкома Высокогорского муниципального района Илшат Хуснутдинов. Кстати, в прошлом он также был энергетиком. В своей речи глава района заметил, что это профессия не только почетна, но и весьма опасна, потому подобные соревнования крайне важны, в том числе для совершенствования навыков безопасного проведения работ.

С иного ракурса оценил необходимость профессионального соревнования главный инженер ПЭС Вильдан Нигметзянов, отметивший его прикладное значение.

- Когда у потребителя нет проблем с электричеством, он не вспоминает о нас, и это правильно, - пояснил он. - Однако если происходит отключение, возникает потребность в нас с вами. Поэтому для нас важно оставаться невидимками.

При этом Вильдан Нигметзянов подчеркнул пользу от обмена опытом между бригадами из разных районов.

- Ребята постоянно что-то придумывают, совершенствуют свою работу, изобретают полезные устройства и приспособления, позволяющие облегчить работу или сделать ее более эффективной. На таких соревнованиях есть возможность поделиться полезной идеей сразу с большим количеством коллег.

Тем временем участники соревнований готовятся к их старту. Первым испытанием стала проверка укомплектованности бригадных автомобилей. Несколько лет назад в ОАО «Сетевая компания» была внедрена производственная система «Энергия», включившая в себя элементы бережливого производства. Зачастую это идеи по оптимизации инструмента, рабочего пространства и процесса, которые позволяют сэкономить время и силы, а иногда даже спасти жизнь и здоровье людей. Работники разных РЭС, показывая свой бригадный автомобиль, не только с гордостью демонстрировали собственные инновации, но и не забывали посматривать в сторону соперников на предмет свежих идей.

В общей сложности профессиональные соревнования состояли из 10 этапов. На некоторых из них сотрудники РЭС имитировали ситуации, возникающие в работе каждый день. Главным моментом на таких этапах становилась безопасность. Здесь у многих возникало желание поторопиться, чтобы показать лучший результат, но такой подход опасен для жизни: за любое несоответствие действий участника соревнований технологии производства работ судьи строго наказывали штрафными баллами. Оно и понятно - тяжело в учении, легко и безопасно на работе.

Впрочем, более спокойные задания также оказывались не так просты. На одном из этапов соревнований участникам требовалось, например, обнаружить дефекты в оборудовании трансформатора. На другом этапе электромонтеры должны были осмотреть счетчик учета электроэнергии. И это казалось бы простое для профессионала задание на самом деле было с подвохом: судейская коллегия спрятала в укромном месте магнит, с помощью которого некоторые недобросовестные потребители пытаются исказить показания счетчика в свою пользу… Другая категория заданий относилась к разряду чрезвычайных ситуаций. На одном из этапов участники тушили пожар, возникший в трансформаторной будке, на другом снимали с опоры электрических сетей манекен, имитировавший попавшего под напряжение человека. Со слов участников соревнований, к счастью, им никогда не приходилось выполнять такую задачу в реальных условиях, но готовым к ней нужно быть всегда. Отдельным этапом стало оказание первой помощи и реанимационных действий.

Победителем соревнований стала бригада из Лаишевского района электрических сетей (РЭС).

- Честь выступить в составе бригады от РЭС мне выпала впервые, - поделился впечатлениями один из членов бригады-победительницы Илья Чижов. - На соревнованиях мы могли продемонстрировать свое мастерство и перенять опыт коллег. А сегодняшний результат очень мотивирует на дальнейшее развитие в профессии.