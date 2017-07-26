Мы знакомим читателей «Казанских ведомостей» с делегатами и гостями VI съезда Всемирного конгресса татар и задаем им вопрос: «Чего вы ждете от предстоящего форума?»

Председатель татарского образовательного культурного центра «Дуслык» (г. Астана), председатель Центра дружбы женщин мира и совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Яннат Низамутдинова:

- С нетерпением жду встречи со своими соотечественниками со всего мира. Хотя мы живем в разных странах с различными культурами, но нас объединяет наше татарское начало, которое нам вложили наши предки и упрочили родители.

С гордостью заявляю всему миру: я татарка! И радуюсь, что у меня есть любящая историческая родина, которая приглашает на различные мероприятия и старается передать ценнейший опыт предыдущих поколений.

В Казани в последнее время бываю довольно часто - два-три раза в году. Была делегатом V съезда Всемирного конгресса татар. Чего жду от предстоящего съезда? Во-первых, новых знакомств, интересных встреч, обмена идеями и опытом. В программе съезда предусмотрена работа нескольких дискуссионных площадок. Сама я представляю татарских женщин Казахстана и планирую участвовать в обсуждении темы «Семья, демография, национальное воспитание».

Для нас очень важно осознание татарской идентичности и сохранения нашей культуры, традиций, обычаев и основ национального воспитания. Я также планирую рассказать, какую работу мы проводим для этого у себя в Казахстане.

Не сомневаюсь, что много полезного для своей деятельности приобрету и на пленарном заседании, и на дискуссионных площадках мероприятий съезда.

Очень рада, что для участников съезда предусмотрена поездка в муниципальные районы Республики Татарстан и архитектурно-исторический комплекс в Болгаре, куда я давно мечтала попасть.