Со 2 по 6 августа в Казани пройдет VI съезд Всемирного конгресса татар. В представительном форуме примут участие более тысячи делегатов и почетных гостей из России и 41 страны мира.

Программа съезда насыщенная - пленарное заседание, научные секции, круглые столы, дискуссионные площадки, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы сохранения и развития национального языка, народных традиций. Также для участников форума будут организованы экскурсии в Арский, Балтасинский, Кукморский, Тюлячинский районы и Болгарский историко-архитектурный комплекс. Подробностями этого значимого события мы попросили поделиться председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова.

Под крылом конгресса

- Этот съезд можно назвать особенным, потому что он проходит в год 25-летия образования Всемирного конгресса татар. Конгресс был созван указом первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в июне 1992 года. Тогда представители татарского народа из многих стран собрались в Казани. Это было впервые за многолетнюю историю. С тех пор съезд проходит раз в пять лет, - рассказал Ринат Зиннурович. - По данным последней переписи населения, сейчас в России проживают 5,5 миллиона татар, за пределами России - 2 миллиона. Всего примерно 7,5 миллиона. Татары - вторая в России по численности нация после русских. Съезд выполняет важную миссию по объединению татар, сохранению наследия, языка и культуры.

- Какие вопросы будут в центре внимания делегатов?

- Это комплекс проблем. Совместно с учеными Академии наук РТ нами разработана концепция сохранения национальной культурной идентичности татарского народа. Она затрагивает все сферы жизни: образование, культуру, науку, экономику.

Важнейший вопрос - дальнейшее развитие сотрудничества с нашими соотечественниками в стране и за рубежом. На данный момент конгресс объединяет под своим крылом 480 общественных организаций татар из 41 страны. Большие татарские диаспоры есть в Китае, Турции, Америке, Австралии, Европе и Африке. Это большая сила. Они взаимодействуют с местными властями, посольствами Российской Федерации. Конгресс сотрудничает с Министерством иностранных дел России, у нас есть возможность напрямую работать с посольствами разных стран. Это выражение большого доверия к нам.

Минус глобализации

- Основа основ любой нации - это язык. Какие шаги необходимо предпринять на государственном уровне для сохранения и развития татарского языка?

- Это серьезная проблема. Правительство совместно с общественными структурами стараются ее решать. Но, несмотря на все усилия, вопрос сохранения родного языка остается самым болезненным и уязвимым.

- Почему?

- Ответить однозначно невозможно. Идет глобализация, стираются границы, сегодня человеку важнее и выгоднее знать английский язык, чем свой родной. Это проблема не только татар, но и всех наций. Глобализация коснулась абсолютно всех, и сохранять разумный баланс между всеобщими и национальными интересами очень сложно.

Чтобы язык жил, он должен быть востребован. А сейчас объективно созданы такие условия, что родители вынуждены отказываться от обучения детей на родном языке и сами становятся инициаторами отхода от родной языковой культуры. Это очень беспокоит. Поэтому на съезде будем обсуждать проблемы применения родного языка в разных сферах жизни.

- Многие татарстанцы выступают против обязательного обучения татарскому языку в общеобразовательных школах…

- Надо преподавать язык для всех, не разделяя детей по национальностям. Мы живем в Татарстане, в одном обществе, и как можно сказать: «Ты - учи, а ты - не учи»? Нельзя так обособляться и ограничивать себя. Разве знать еще один язык - это плохо? Знания только обогащают, делают жизнь ярче, интереснее. Взрослых никто не будет заставлять учить татарский насильно. А для детей 5 - 6 лет учеба - это естественный процесс, они легко усваивают новые знания. К тому же сейчас во всем мире знать несколько языков - это норма.

- Проблем с учебниками не возникает?

- Наши ученые из Академии наук РТ разрабатывают качественные учебники, методические пособия по татарскому языку. Они предложили Министерству образования России несколько учебников для разных групп: детей, студентов, взрослых, кто начинает изучение языка с нуля. Разработаны отдельные учебники для носителей языка, живущих в Татарстане, и для тех, кто живет в других регионах России и за рубежом.

Плюс глобализации

- А правда, что люди, живущие вдали от исторической родины, более трепетно относятся к сохранению родного языка, традиций, культуры?

- Это же естественно, что человек, оторванный от национальной культуры, языка, тянется к своим историческим истокам. Конечно, сейчас есть возможность смотреть телевизионные каналы на татарском языке, слушать татарскую музыку, учить язык. Очень популярен языковой образовательный интернет-проект «Ана теле». Одновременно на курсы татарского языка набирается 10 тысяч человек. За 6 - 7 месяцев они проходят девять уровней обучения языку.

- То есть при желании можно выучить родной язык, находить книги, музыку?

- Да, и это, кстати, большой плюс глобализации. Благодаря современным технологиям мир становится все более открытым, знания доступны, границы между странами стираются. Например, татары, проживающие в странах Евросоюза, объединились в Альянс татар Европы. В него входят организации из 22 стран. Важно, что они не ждут инициативы от Казани, а сами предлагают свои проекты, организуют интересные мероприятия. Это была их идея - проводить европейский Сабантуй. Первый прошел три года назад в Риге, потом был Сабантуй в Берлине, Вильнюсе.

Еще один факт. Весной в Оксфорде состоялась международная научная конференция «Татары в мировой истории». Там ученые Института истории им. Марджани Академии наук РТ представили научный труд «Золотая Орда в мировой истории», изданный на английском языке. В книге собраны исследования 44 известных и авторитетных ученых из разных стран. Это говорит о том, что мы на правильном пути, на высоком мировом уровне можем представлять свою историю и культуру.