В эти дни на овощных прилавках Казани богатое разнообразие и почти вся география нашей страны. Корреспонденты «Казанских ведомостей» отправились на ближайший рынок, чтобы прицениться и купить набор для борща, икры и фаршированных овощей.



Ярко-салатовые упругие кочаны капусты - 20 рублей за кило, крупная, чуть ли не калиброванная картошка за 35, по такой же цене золотистый лук - овощи на прилавках столичного рынка на загляденье! Берем всего понемногу.

- Откуда привоз?

- Да из России все, не переживайте, - накладывая в пакет картофель, отвечает продавщица. - Картошка из Чувашии, Краснодарского края. Кстати, рекомендую. Не пожалеете - рассыпчатая, вкусная! Капуста из Марий Эл. Лук саратовский.

Расплачиваемся, двигаемся дальше по рядам, и на глаза попадаются пучки оранжевой моркови, ярко-красной редиски и целый букет пряных трав. По ту сторону прилавка - пенсионерка.

- Берите, все со своих грядок, никаких нитратов, никаких ГМО! - зачастила женщина, заметив нашу заинтересованность. - Все натуральное, свое.

- И почем?

- 50 рублей.

- Кило?

- Бог с вами, пучок!

Что-то золотая получается морковка. В пучке всего 5 штук, а в килограмме в два раза больше. У соседней продавщицы берем морковь - 40 рублей килограмм, там же покупаем свеклу и сладкие перцы по такой же цене. Для аромата прикупаем чеснок (30 рублей штучка), пучок петрушки, кинзы по 10 рублей. И переходим к покупке набора для овощной икры.

Готовить ее будем из кабачков, помидоров, лука и моркови. Кабачки уже сейчас недорогие - по 40 рублей килограмм, а ближе к осени вообще по бросовой цене, наверное, будут продаваться. Так что рекомендуем приготовить икру и на зиму.

Средняя цена на помидоры (их, кстати, привозят в Казань из Астрахани, Азербайджана, Волгограда) - от 50 до 80 рублей. Берем все по 2 кг.

И последний пункт нашего овощного меню - фаршированные баклажаны. На рынке синенькие продают за 70 - 75 рублей, в магазине чуть дороже. Еще нам нужна цветная капуста. Килограмм за 70 рублей, наш вилочек вышел на 120. Ну и для полного комплекта берем верхнеуслонских огурчиков - крепеньких, хрустящих. Для июля недешевые - 50 рублей за кило. Но куда денешься, нынче погода подвела нас, на грядках все больше ботва растет, приходится овощи покупать.

Теперь на кухню со всем своим витаминным богатством. Уже через два часа на столе будет дымиться тарелка густого наваристого борща (не забудьте чесночок), на второе - нежная кабачковая икра, а к ней баклажаны, фаршированные цветной капустой и говяжьим фаршем. Присоединяйтесь, это очень вкусно и полезно!