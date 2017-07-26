Альметьевский район РТ готовит заявку на образование в нефтеграде ОЭЗ.

В этом году администрация Альметьевского района РТ инициировала работу по созданию особой экономической зоны. Проект поддержало ПАО «Татнефть». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава района Айрат Хайруллин.

На данном этапе у муниципалитета сформирована дорожная карта, готовится проект планировки, идет работа по поиску локаций. Хайруллин отметил, что в выборе площадки они будут обращать внимание на транспортную доступность, наличие железнодорожной ветки, близость сырья и отсутствие ограничений по сетевой инфраструктуре. Администрация района ведет активную работу с особой экономической зоной «Алабуга» и ее генеральным директором Тимуром Шагивалеевым. Хайруллин добавил, что усилить заявку поможет поддержка потенциальных инвесторов.

В выборе формата площадки власти района будут делать ставку на нефтехимическую отрасль. В Альметьевске могут рассматриваться многие высокотехнологичные проекты в области композитов, к примеру, представленные дочерними компаниями ПАО «Татнефть» ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно и ООО «Татнефть-Пресскомпозит». Более того, в Альметьевске есть Миннибаевский газоперерабатывающий завод, который является источником многих продуктов. «Не может у нас появиться автомобильный завод, для этого нет предпосылок. У нас есть сырье, газ, интеллект, вузовское сообщество и на них мы будем ориентироваться при формировании кластера, куда войдут предприятия», — сказал Хайруллин.

2018 год станет решающим в вопросе формирования особой экономической зоны. «Главное сейчас — доказать федеральному правительству и республиканским властям, что социальный и экономический эффект у тех налоговых преференций, которые государство предоставляет инвесторам, будут намного выше той минимальной налоговой нагрузки, которую будут выплачивать предприятия. Речь идет о рабочих местах, притоке инвестиций и технологиях», —подытожил глава Альметьевского района.

«Алабуга» — крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа в России. Была создана решением правительства России 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана. Также в Татарстане статус территории опережающего социально-экономического развития (аналог ОЭЗ) получили Набережные Челны, особая экономическая зона действует и в Иннополисе. На получение статуса ТОСЭР в данное время претендует также Зеленодольск.