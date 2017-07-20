Слышал, что теперь льготники могут выбирать через интернет соцпакет или деньги. Так ли это? И что для этого нужно?

Павел Ильич



Уважаемый Павел Ильич, вы правы. Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, с мая этого года федеральным льготникам стала доступна новая электронная услуга Пенсионного фонда по приему заявлений о распоряжении набором социальных услуг в форме электронного документа.

Теперь все заявления, связанные с ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ), можно оформить в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Льготники без посещения клиентской службы могут направить электронное заявление на назначение и выбор способа доставки ЕДВ, а также об отказе, возобновлении и предоставлении набора социальных услуг. На сегодняшний день почти половина таких заявлений (48%) поступает в Пенсионный фонд.

Вместе с тем напоминаем, что заявление о распоряжении набором социальных услуг необходимо подавать только в том случае, если гражданин желает изменить нынешнее положение. Допустим, сейчас он получает бесплатные лекарства, а в

2018 году хотел бы получать деньги и наоборот. В этом случае необходимо направить заявление до 1 октября 2017 года.

Чтобы воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда, нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в одном из центров обслуживания, в том числе в клиентских службах Пенсионного фонда.

Важно!

Стоимость соцпакета на сегодняшний день составляет 1048,97 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть - 807,94 руб., санаторно-курортная - 124,99 руб., транспортная часть (ж/д проезд в санаторий и обратно) - 116,04 руб.