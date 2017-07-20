Я выработал льготный стаж по Списку №2. В 2017 году мне исполняется 55 лет, и я имею право раньше уйти на пенсию. Однако сейчас являюсь сотрудником муниципального органа власти и хотел бы узнать, распространяются ли положения Федерального закона от 23 мая 2016 года №143-ФЗ в части увеличения пенсионного возраста лицам, претендующим на досрочное назначение пенсии по Списку №2.

Сергей Александрович



Как пояснила специалист группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Романова, с 1 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 23 мая 2016 года №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан».

В соответствии с данным законом лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы, страховая пенсия по старости будет назначаться с увеличением возраста: при возникновении права на пенсию в 2017 году - на полгода, при возникновении права на пенсию в 2018 году - на один год и так далее.

При этом с увеличением пенсионного возраста указанным гражданам будет назначаться не только страховая пенсия по старости на общих основаниях, но и досрочная страховая пенсия по старости, например, многодетным матерям, родителям и опекунам детей-инвалидов, а также госслужащим и муниципальным служащим, имеющим специальный стаж работы, например, на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, на работах с тяжелыми условиями труда.

Таким образом, в вашем случае досрочная пенсии по Списку №2 в 2017 году будет назначена не в 55 лет, а с увеличением пенсионного возраста на 6 месяцев.