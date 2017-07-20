У негосударственного пенсионного фонда, где находятся средства моих пенсионных накоплений, аннулировали лицензию. Я потеряю свои пенсионные накопления?

Елена



В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани нам ответили, начиная с даты аннулирования лицензии НПФ вашим новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет Пенсионный фонд

России. Все средства пенсионных накоплений будут переданы в ПФР и составят сумму взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в рамках программы софинансирования и сформированные за счет ма-теринского (семейного) капитала. При этом срок перевода средств не должен превышать трех месяцев с момента аннулирования лицензии.

Если вырученные от реализации Агентством по страхованию вкладов активов НПФ средства превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованному лицу потерянного инвестиционного дохода.

Таким образом, средства ваших пенсионных накоплений при аннулировании лицензии НПФ потеряны не будут.