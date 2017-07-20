На «горячий телефон» «Казанских ведомостей» продолжают поступать вопросы, которые возникают в связи с переходом функций по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в Федеральную налоговую службу. На самые часто задаваемые вопросы мы попросили ответить специалистов управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани.





- Кому сейчас сдавать отчетность за 2017 год: в Пенсионный фонд или налоговые органы?

Отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2017 год плательщики представляют в налоговую инспекцию по месту нахождения организации по форме, утвержденной приказом ФНС №ММВ-7-11/551 от 10.10.2016.

- Какие отчеты необходимо сдавать в Пенсионный фонд РФ?

- Пенсионный фонд России продолжит прием:

- сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (форма ДСВ-3) - ежеквартально не позднее 20 дней со дня окончания квартала;

- сведений о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ) - ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. Представление сведений за отчетный период 2017 года необходимо осуществить не позднее 01.03.2018;

- сведений о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении страховой пенсии или страховой и накопительной пенсий (форма СЗВ-СТАЖ) - в течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного лица к работодателю.

- На что следует обратить внимание страхователю при подготовке к сдаче ежемесячной отчетности (формы СЗВ-М)?

- В связи с ограниченными сроками представления данной отчетности и во избежание применения финансовых санкций при заключении страхователем трудового договора или договора гражданско-правового характера с застрахованным лицом, не зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, необходимо в оперативном порядке подать в органы Пенсионного фонда анкету застрахованного лица.

То есть страхователю надо понимать, если на работу принят гражданин, который при приеме на работу не представил СНИЛС, либо такой гражданин не застрахован в системе обязательного пенсионного страхования, то информацию о страховом номере нужно получить очень оперативно.