Более 5 тысяч мальчишек, девчонок и их родителей собрал в деревне Бурбаш Балтасинского района Республиканский детский Сабантуй. Этот праздник проходит уже в десятый раз. В нем приняли участие ребята не только из Татарстана и Поволжья, но и почетные гости из Китая.

Здесь все было, как на «взрослом» Сабантуе: соревнованиях по татарской национальной борьбе «корэш», скачки на лошадях. Открыл праздник традиционной молитвой главный организатор и идейный вдохновитель мероприятия – имам-мухтасиб Балтасинского района, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. Он попросил Всевышнего о здоровье и счастье детей, семейном благополучии всех присутствующих и хорошем урожае. Всех гостей поприветствовали заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин и другие высокие гости.

- Этот Сабантуй не совсем типичный. Он дорог для многих, прежде всего, своей особенной идеей. Дети из разных уголков Татарстана в течение года готовятся к этому празднику – они приезжают сюда, чтобы продемонстрировать свои навыки в чтении священного Корана, разыгрывают театральные постановки о почитании старших и отношениях в семье, исполняют татарские народные песни и танцы, соревнуются в наших традиционных национальных состязаниях. Праздник показывает нам прекрасные стороны воспитания детей в благополучной татарской семье, прочным фундаментом которой являются национальные традиции, культура и религия, - отметил Василь Шайхразиев.

Конечно, «гвоздем» Сабантуя стала традиционная национальная борьба на поясах. Юные батыры соревновались в пяти весовых категориях. Самый сильный батыр получил в награду живого барана и скутер. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан.