В поселке Уруссу, где полным ходом идет переход на индивидуальное отопление, монтаж газового оборудования произведен в 2,4 тысячи квартир.

Это порядка 90 процентов от общего числа собственников жилья. Сегодня об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главы Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития сетей РТ Евгений Волков.

Собственники 290 квартир пока «держат оборону» и не спешат принимать решение в пользу установки газовых котлов. Спикер отметил, что в домах проводится общее собрание, на котором принимается решение собственниками. В случае положительного ответа, с каждым домовладельцем заключается договор лизинга оборудования на 7 лет.

Сегодня в Уруссу работают 9 подрядчиков, производящих монтаж оборудования в квартирах согласных на индивидуальную систему отопления. На стадии завершения работ 11 многоквартирных домов и еще почти в 30 домах оборудование введут в строй к началу отопительного сезона.

Для собственников однокомнатной квартиры стоимость работ по переводу жилья на индивидуальные системы отопления составит 95,6 тысячи рублей с ежемесячным платежом в 1139 рублей. Для владельцев двухкомнатной квартиры переход на новую систему отопления обойдется в 101,5 тысячи рублей – ежемесячный платеж составит 1209 рублей. Для трехкомнатных квартир стоимость работ оценена в 107,9 тысячи рублей с ежемесячным платежом в 1285 рублей.

Помимо жилищного фонда 23 объекта социально-культурной сферы переведены на двухконтурные котлы или электрические водонагреватели. Все работы финансируются из республиканского бюджета и не ложатся на плечи населения.

В планах Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ перевести на индивидуальные системы отопления все 3417 квартир в Уруссу, установить четыре газораспределительных шкафа, построить 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов, а также провести реконструкцию системы водоснабжения, на которую теперь ляжет большая нагрузка. В 2017 году объем финансирования программы из республиканского составляет 163,86 млн. рублей.