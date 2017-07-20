Мероприятие посвящено международному дню дружбы.

30 июля на четырех площадках Казани состоятся бесплатные тренировки социально-спортивного движения «Зеленый Фитнес». Занятия пройдут на свежем воздухе, поэтому это отличный способ провести последний выходной июля вместе со своими друзьями. У участников Зеленого Фитнеса есть мотивация ходить на тренировки: это не только полезно и весело, но и выгодно. За посещение они получают баллы и зелфи (валюта Зеленого Фитнеса). Зелфи можно будет разменять на подарки и атрибутику, а баллы формируют рейтинг. Самые активные участники по итогам летнего рейтинга бесплатно получат велосипеды! Мероприятие состоится 30 июля в 10:00.

Места проведения: Парк Горького, Парк Урицкого, Центр Семьи Казан, Горкинско-Ометьевский лес.

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