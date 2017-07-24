В июне 2017 года в Татарстане по карте «Мир» было совершено 120 049 операций, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

По данным национальной системы платежных карт, средний чек по картам «Мир» в июне составил 562,55 рублей. С 1 июля текущего года карты «Мир» принимают все банкоматы и POS-терминалы в торговых точках.

Напомним, что в мае 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на национальные платежные карты «Мир». Данные карты будут выдаваться пенсионерам по мере истечения срока имеющихся у них карт. Процесс обеспечения картами планируется завершить к 1 июля 2020 года.