В честь 225-летия великого математика в Казанском федеральном университете ведутся работы по созданию музея его имени, сообщает пресс-служба КФУ.

Музей расположится в «ректорском доме», где Николай Лобачевский жил 19 лет вместе с семьей, будучи ректором вуза. В музее планируют воссоздать атмосферу XIX века, для чего будут использованы подлинные предметы интерьера того времени, в том числе стол, который согласно легенде принадлежал самому Лобачевскому.

Помимо музея в здании также расположатся учебные аудитории и библиотека геометрического кабинета, доступная для всех желающих.