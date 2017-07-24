За первое полугодие 2017 года концентрация сульфатов в реке Казанке превышала санитарно-гигиенические нормативы в 3,4 - 7,2 раза. Превышение нормы зафиксировано в 98% всех проб.

Такие данные стали результатом регулярного мониторинга состояния Казанки, который проводит Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, передает ИА «Татар-информ».

«Согласно проведенным исследованиям концентрация соединений марганца в долях предельно допустимых концентраций составляла 1,1 - 15,4 ПДК, соединений меди - 5,9 - 20,1 ПДК. Наблюдалось также превышение санитарно-гигиенических нормативов в 1,2 - 5,6 раза по азоту аммонийному и в 1,2 - 3,9 раза по азоту нитритному. С января по апрель концентрация фенолов была в два - три раза выше ПДК», - сообщил начальник республиканского Гидрометцентра Феликс Гоголь.

По его словам, согласно результатам гидробиологического мониторинга за текущий вегетационный период качество поверхностных вод реки Казанки оценивается как слабо загрязненное. В настоящий момент наблюдается цветение воды, вызванное массовым развитием сине-зеленых водорослей. Кислородный режим на реке за прошедший период 2017 года, по данным Гидромета РТ, был удовлетворительным.

Ранее специалистами Министерства экологии и природных ресурсов РТ также были проведены исследования воды в Казанке, по итогам которых они заявили, что «на сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке нет, качество природной воды соответствует установленным нормам».