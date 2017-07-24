Об итогах аттестационной кампании в татарстанских школах в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказал министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.



Основной этап аттестации длился с 26 мая по 1 июля. В это время функционировали 83 пункта проведения ЕГЭ, а также135 пунктов проведения ОГЭ. Задействовали 4304 аудитории, за соблюдением порядка следили 711 общественных наблюдателей, 1434 члена ГЭК и 899 экспертов предметных комиссий.

Более чем вдвое сократилось количество выпускников, не прошедших аттестацию, - 14 человек, в прошлом году в республике таковых было 31. Большинство неаттестованных приходится на Казань, при этом в 40 районах Татарстана таких не было вовсе. Еще 1115 девятиклассников не сумели сдать ОГЭ, однако у них будет возможность пересдачи осенью.

Снизилось количество поданных апелляций по результатам ЕГЭ. Если в прошлом году в республике их насчитывалось 1438, то в 2017-м - 829. Меньше стало и удовлетворенных апелляций: 62 в 2017 году против 141 в 2016-м.

Количество выпускников, удаленных с ЕГЭ за использование мобильных телефонов и справочных материалов, оказалось крайне невелико - всего трое по всей республике. Пересдать экзамен они смогут лишь через год.

Около 13% выпускников - 1924 человека - получили российские медали «За особые успехи в учении». Еще 462 выпускника претендовали на республиканскую медаль, однако получили ее только 299 человек. Остальные не сумели сдать все дисциплины ЕГЭ на 70 баллов и более. Большинство медалистов окончили школу в Казани (24,4%) и Набережных Челнах (13,4%). Среди районов республики выделились Нижнекамский (8,4%), Бугульминский (7%) и Альметьевский (6%).

Примечательно, что 1680 выпускников в этом году сдали ОГЭ по татарскому языку, а еще 400 приняли решение сдавать прочие предметы на татарском.