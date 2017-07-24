Грандиозный по протяженности автопробег стартовал 14 июля в Сочи. За 45 дней его участники планируют добраться до Владивостока с обязательным заездом в Москву. На днях, 24 июля, часть из них прибыла в Казань, встреча с журналистами прошла в Торгово-промышленной палате РТ.



Организатором и руководителем автопробега стал капитан второго ранга, неоднократно совершивший кругосветное путешествие, Анатолий Васильев. Одним из партнеров проекта выступила Общественная палата РФ. Участие в пробеге принимают заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре РФ Елена Гришина, актер и каскадер Алик Гульханов, известный парапутешественник Игорь Скикевич, участник силового шоу «Русские богатыри» Александр Муромский и другие.

Цель автопробега - популяризация идей экологии и здорового образа жизни. В частности, Елена Гришина напомнила о том, что с недавних пор в России любой гражданин может выступить в роли общественного экологического инспектора.

Также участники пробега составляют экологическую и дорожную карту России. Алик Гульханов заметил, что отсутствие крупных спонсоров у проекта позволит его участникам быть независимыми от чужого влияния при создании рейтинга.

Кстати, каждый из участников пробега отметил благоустроенность и чистоту Татарстана.

- Это сразу становится понятным, когда пересекаешь границу региона, - объяснила Елена Гришина. - Чистота, ухоженные дома в селах, отремонтированные дороги. Мы всем приводим Татарстан в пример в вопросах экологии.

Приятным подтверждением ее слов стал результат анализа, сделанный совместно с сотрудниками Росприроднадзора РТ, который продемонстрировал отсутствие загрязнения в воздухе казанского парка «Эрмитаж».

Своими идеями и наблюдениями участники автопробега «Резервы человечества» планируют поделиться с Президентом России Владимиром Путиным, встреча с которым запланирована на финише пробега - во Владивостоке, где 5 сентября должен состояться Восточный экономический форум.