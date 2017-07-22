Казань все еще полна впечатлений от прошедшего в минувшие выходные чемпионата Red Bull Air Race - 2017.

В то время как самолеты взмывали в небо, проделывая невероятные трюки, за кулисами работала большая команда, благодаря которой все прошло слаженно. Мы раскроем некоторые секреты чемпионата и расскажем о том, что происходило там, куда нет доступа зрителям.

Главный центр гонок - пункт управления полетами, он находился на Кремлевской набережной. Это небольшое помещение, где в два ряда стоят мониторы, за которыми сидят члены жюри, организаторы, директор гонок. Мы пообщались с главным судьей Серджио Пла.

- В первом ряду размещается директор гонки. Он отвечает за разрешение пилотам входить на трассу. Рядом с ним нахожусь я - веду общение с двумя другими судьями. Мы принимаем основные решения по начислению очков, штрафов, - рассказывает Серджио. - Во втором ряду находятся представители всех подразделений организаторов Red Bull Air Race, а также ответственный за хронометраж и соблюдение временных рамок. Еще в пункте управления есть специальные экраны, отображающие месторасположение всех самолетов. А для их съемки в воздухе мы используем несколько камер, которые делают 100 кадров в секунду. Благодаря такой точности можем четко определить, допустил ли пилот во время полета ошибку.

Серджио Пла пояснил, что для расчета времени используется система хронометража. Все воздушные ворота оборудованы двумя или тремя датчиками, которые максимально точно определяют время. Когда пилот пролетает сквозь невидимую лазерную стену, система определяет момент прохождения и вычисляет соответствующее время.

Самолеты взлетали с автодрома Kazan Ring в Дербышках. У каждого пилота есть своя команда, состоящая из координатора, техника и тактика, которая находится вместе с пилотом возле самолета в месте вылета. Непосредственно перед каждым стартом команда прорабатывает тонкости полета, выстраивая схему трассы и обсуждая технические моменты.

Американский пилот Кирби Чемблисс (он и стал потом победителем этапа в Казани) рассказал о некоторых проблемах, которые могут поджидать пилота в воздухе:

- В основном сказываются постоянные перегрузки, которые давят на шею и плечи, но с этим можно бороться. Мы регулярно посещаем массажистов, разрабатываем шею, чтобы мышцы всегда были расслабленными и мягкими. Я стараюсь держать себя в форме, хожу в зал, занимаюсь бегом. Конечно, пилоту нужно быть в хорошем состоянии, перегрузки в любом случае не полезны.

Задействованные в соревнованиях самолеты - это вершина современной легкой авиации. Они настолько быстры и маневренны, насколько это возможно. Имеют максимально облегченную конструкцию, обеспечивающую им невероятную скорость. Маневренные винтокрылые машины способны выполнять такие фигуры высшего пилотажа, которые доступны не всем современным истребителям. В гонках используются самолеты EDGE 540, MXS-R, EXTRA 330LX. Все они оборудованы 7-точечными ремнями безопасности и храповым механизмом, которые обеспечивают быстрое отстегивание пилота в случае экстренной эвакуации.

Пилоты проходят обязательный курс выживания на воде, включая отработку поведения в случае приземления самолета на воду. Во время всех вылетов на территории аэропорта дежурят спасатели, вертолет и авиационный врач. На пилотах специальный шлем, летные перчатки и парашют. Так как этап гонки проходил над акваторией Казанки, пилоты надевали и спасательные жилеты.

- У самолетов абсолютно одинаковые двигатели и пропеллеры, изменять их запрещено. Можно «играть» с корпусом и формой крыльев, но основа одна. Большое значение имеет мастерство пилота. Хотя для введения единого образца двигателя была еще одна причина, - рассказывает Чемблисс. - Дело в безопасности. Организаторы разработали мотор, который не глохнет никогда: бывают проблемы - что-то барахлит, но на нем всегда можно дотянуть до посадки.

Установка на концах крыльев дополнительных элементов - стандартная практика. Команды добавляют винглеты и скошенные законцовки для улучшения аэродинамики.

- Винглеты увеличивают подъемную силу крыла и снижают уровень индуктивного сопротивления, благодаря чему самолет летит быстрее. Законцовки в основном устанавливаются параллельно к плоскости крыла и немного приподняты ближе к концу, а у винглетов более вертикальный профиль, - объяснил журналистам Кирби Чемблисс.

На чемпионате пилоты проходят трассу, размеченную воздушными воротами - пилонами. Пилоны, из которых сделаны воздушные ворота, - это маленький шедевр инженерной мысли. Первый прототип был разработан еще в 2003 году. Когда он прошел проверку, его применили в деле - пилот намеренно задел пилон во время вылета и остался доволен результатом. С тех пор для изготовления пилонов опробовали 30 различных материалов и тканей. Дело в том, что пилоны должны отвечать сразу двум противоречащим друг другу требованиям: они должны сразу рваться, если их задевает самолет, но при этом быть достаточно прочными, чтобы сохранять форму при любых погодных условиях. Сейчас пилоны имеют уже ставшую классической конусообразную форму и отвечают всем стандартам безопасности. Их изготавливают из легкой эластичной парусины. Бензиновый насос внутри пилона поддерживает его форму даже при сильном ветре. Кстати, в Казани за два дня чемпионата пилотами были срезаны 68 пилонов, в то время как обычно срезается только порядка 20. Обязанность заменять пилоны лежит на команде эксплуатации трасс.

Команда по эксплуатации трасс состоит из 15 человек. Возглавляют команду Иванка Костерс и Марко ван Эс, которые занимаются этим на авиагонках с 2005 года. Они приезжают на место проведения гонки за две недели до ее начала, чтобы подготовить трассу. На этап в Казани команда привезла с собой 12 двенадцатиметровых контейнеров с лодками, якорями (каждый из которых может весить до одной тонны) и стальной проволокой. Только на то, чтобы закрепить на месте баржи воздушных ворот, уходит до 12 км стальной проволоки.

В календаре чемпионата остались еще три остановки - Порту, Лаузицринг и Индианаполис, а нам остается ждать Red Bull Air Race в Казани в следующем году.