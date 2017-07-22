Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился 24 июля в Казанском Кремле с директором Международного центра ИКОМОС по сохранению наследия в Сиане (Китайская Народная Республика), старшим комиссаром, директором отдела по Всемирному наследию Государственного управления по культурному наследию КНР, вице-президентом и генеральным секретарем национального комитета ИКОМОС-КНР, профессором Го Джан.



Профессор Го Джан является одним из инициаторов проекта трансграничной серийной номинации Всемирного наследия ЮНЕСКО «Шелковый путь». Он возглавлял группу по подготовке номинационного досье Тянь-Шанского коридора Шелкового пути (Казахстан, Киргизия, Китай, включен в Список в 2014 году), в настоящее время руководит группой по подготовке номинационного досье «Морской шелковый путь» (Китай, Индия).

Он прибыл в Татарстан по приглашению ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» КФУ для консультации по вопросу о возможности включения в Список ЮНЕСКО северных коридоров Великого шелкового пути, которые проходят через Республику Татарстан и другие регионы России.

Го Джан посетил Болгарский историко-археологический комплекс, древний город Биляр, остров-град Свияжск, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минтимер Шаймиев поблагодарил гостя за посещение республики. «Мы за последние годы приобрели определенный опыт работы по материальному наследию, с 2000 года три объекта Татарстана включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проведена большая работа, и одно из главных ее достижений - появилась работоспособная, квалифицированная команда по работе со всеми институтами ЮНЕСКО», - отметил он.

Во время встречи речь шла о возможном участии и совместной работе в проекте трансграничной серийной номинации Всемирного наследия ЮНЕСКО «Шелковый путь».

Профессор Го Джан поблагодарил за теплый прием и приглашение как консультанта для обсуждения возможности участия в этом большом номинационном проекте Всемирного наследия. Он отметил, что Татарстан своей деятельностью по сохранению культурного наследия вносит огромный вклад не только на уровне своего региона и страны, также и для всего человечества. «Ваш потенциальный вклад улучшит и обогатит проект по Великому шелковому пути», - подчеркнул он.

Го Джан представил свое видение, предварительные рекомендации и советы по возможности присоединения Татарстана к проекту трансграничной серийной номинации Всемирного наследия ЮНЕСКО «Шелковый путь».

«Во время обсуждения я сидел и радовался тому, что у нас действительно уже есть команда, которая разговаривает с вами на одном языке. Мы получили от вас очень важную информацию. Проект интересный. Вы дали нам импульс для дальнейшего движения нашей мысли в этом направлении», - сказал Минтимер Шаймиев в завершение встречи.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина, директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, проректор по научной работе Казанского государственного института культуры, руководитель ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» КФУ, вице-президент ИКОМОС России, официальный представитель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД РФ по транснациональной номинации «Шелковый путь» Рафаэль Валеев, директор Института археологии имени А.Х.Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков, координатор волонтерского движения ЮНЕСКО в РТ, научный сотрудник ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» КФУ Наргиз Айтуганова.