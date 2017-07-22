В казанской городской больнице №18 открылся диагностический центр с кабинетом магнитно-резонансной томографии. Используемая там уникальная технология позволяет проводить непрерывное сканирование областей тела без вреда для здоровья.



Также в центре проводят онкопоиск по «золотым стандартам» медицины, гистеросальпинографию без боли, виртуальную колоноскопию, делают МРТ детям с самого рождения без наркоза и динамическое МРТ сердца.

Центр появился благодаря частно-государственному партнерству, сообщает ИА «Татар-информ».

«Порядка 480 пациентов в год проходят диагностику в 18-й горбольнице. Чтобы сегодня оказывать медицинские услуги по мировым стандартам, необходимо такое дорогостоящее оборудование. В республике многое сегодня делается, многое покупается. Но сразу всех обеспечить оборудованием невозможно. И руководство республики, Минздрав РТ ищут разные варианты механизмов, как решить проблему с оснащением больниц нужным оборудованием. Сегодня мы видим механизм частно-государственного партнерства. Сейчас в нашей больнице нет ни одного пациента, который бы нуждался в обследованиях и не получил бы их. Мы совместно с партнерами повышаем доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения Казани и Татарстана», - отметил главврач ГКБ №18 Казани Ринат Залалдинов.

Кстати, МРТ-исследования здесь проводят и для пациентов, страдающих клаустрофобией. Для этого в кабинете томографии сделали большие окна, по словам врачей, устраняющие эффект замкнутого пространства. Здесь пациент сможет получить 3D-модель органа, который обследовали врачи.

Такие центры уже открылись в Бугульме, Елабуге и Чистополе. Осенью Минздрав РТ планирует открыть подобный диагностический центр в Зеленодольске.